Yina Calderón copió atuendo de Karol G para asistir al concierto: recibió críticas y aplausos

Los conciertos de Karol G en Bogotá reunieron a más de 40.000 personas cada noche en el estadio El Campín. Entre los asistentes también estuvieron muchos famosos, quienes impactaron con sus atuendos. En redes sociales llamó especialmente la atención Yina Calderón.



A través de sus redes sociales, Yina Calderón presumió a sus seguidores el atuendo que utilizó para ir a uno de los espectáculos del Mañana será bonito tour en Bogotá. La famosa DJ de guaracha, reconocida por sus extravagancias, no perdió esta oportunidad para causar revuelo.

En esta ocasión, la DJ se decidió por copiar un atuendo que lució Karol G hace algún tiempo y que quedó en la memoria de muchos de sus seguidores. Yina Calderón replicó el atuendo, con accesorios incluidos y hasta el cabello rosado de la Bichota.

El pantalón de color verde, aunque con algunos tonos diferentes, era la pieza más importante para recrear el vestuario de Karol G. La prenda original pertenece a la marca Nahmias y es en seda. Según la página oficial, tiene un valor de 1.125 dólares, es decir, más de 4 millones y medio de pesos colombianos.



Por otro lado está la cartera trasparente con detalles en verde que lució la Bichota y que es de la marca Chrome Hearts. Se trata de una bolsa PVC Leather Trim que tiene un valor aproximado de 2.400 dólares, es decir, más de 9 millones de pesos colombianos.

Los zapatos blancos y con una gran plataforma son de Balenciaga y, según la tienda oficial, se encuentran por un valor de 1.450 dólares, un poco más de 5 millones de pesos.

Aunque se desconoce si Yina Calderón también usó las prendas oficiales, en las redes generó diferentes reacciones por su atuendo, en el que logró replicar la imagen de la paisa.

"Pues mal no se ve", "Se ve linda, primera vez que sabe vestirse", "No se ve igual a Karol, pero mal no se ve", "Por fin la veo bien vestida", "Me parece que se fue bien vestida", "Lo que pido por internet (Karol), lo que me llega (Yina)", se lee en los diferentes comentarios de los internautas.