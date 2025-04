Amparo Grisales se enfrentó a Yo Me Llamo Gloria Trevi y le dio la espalda: "Siéntate acá"

En el más reciente capítulo de Yo Me Llamo se vivió una situación de tensión entre la jurado Amparo Grisales y la participante que imita a la mexicana Gloria Trevi. Fue un episodio marcado por las críticas a los concursantes, en el que los jurados le exigieron más a cada uno, pero en el que los imitadores también expresaron su desacuerdo con los calificadores de su trabajo. En el caso de Yo Me Llamo Gloria Trevi, la mujer no se quedó callada ante las críticas de Grisales y decidió refutar su devolución, algo que no le agradó a la actriz.

¿Por qué pelearon Amparo Grisales y Yo Me Llamo Gloria Trevi?

Yo Me Llamo Gloria Trevi se presentó en el templo de la imitación con la canción 'Agárrate', show en el que tuvo el poyo de un bailarín para llevar a cabo su acto en escena. Al terminar su participación, recibió algunos buenos comentarios por parte del jurado cubano Rey Ruiz , quien resaltó que vio mucha energía en el escenario. Desde ese momento se empieza a notar que Amparo Grisales no está de acuerdo con su compañero y que su devolución no será para nada positiva para la participante.

Antes de que Grisales hablara, la participante recalcó que "Gloria Trevi tiene un cierto tono de desgarre cuando canta" y que eso era lo que había intentado destacar durante su actuación. Sin embargo, la manizaleña la contradijo inmediatamente y le dijo que "eso no fue rasgado, lo que hiciste fue gritar"; a lo que la imitadora respondió: "Ella la grita, mi amor". Las palabras de la participante causaron una reacción negativa en la 'diva de Colombia', quien le replicó que "yo no la estudié, entonces, no la vi".

A pesar del intento de la participante por justificar su presentación, Amparo Grisales siguió con su devolución y le insistió en que "gritaste horrible, hasta lastimarme el oído", mientras que la imitadora la interrumpió una vez más para decirle que "usted me lastima un poquito también". La cantante interrupción y justificación de Yo Me Llamo Gloria Trevi molestó a la jurado a tal punto que la famosa decidió darle la vuelta a su silla y darle la espalda a la concursante.

Publicidad

En ese momento, César Escola tomó la palabra y le explicó a la imitadora que "el tema es que la energía tal vez a veces estuvo pasada, es una canción difícil, es una canción con muchos matices" y resaltó que le gustó la interacción que tuvo con el bailarín. Entonces Amparo Grisales insistió en que "no hubo matices" y señaló que "Gloria, por más que lo empuje y lo maltrate, tiene una expresión corporal más elástica y graciosa" y añadió que la presentación de la imitadora le pareció "burda y pasada en todo".

Nuevamente la participante quiso tomar la palabra y justificar ante Grisales su comportamiento en el escenario y señaló que "tenía mucha rabia y quería sacarla"; en ese momento Amparo Grisales le dijo a la concursante que "entonces siéntate acá, dale, yo no estudié, yo no te estudié, estoy totalmente errada". Yo Me Llamo Gloria Trevi concluyó que "no, mi amor, solamente estoy expresando lo que siento. Ustedes saben que los quiero mucho y respeto mucho sus opiniones".

Publicidad

Reacciones al enfrentamiento de Amparo Grisales y Yo Me Llamo Gloria Trevi?

Amparo Grisales le dio la espalda a una participante de Yo Me Llamo - Foto: Yo Me Llamo

Ante la situación los televidentes tuvieron múltiples reacciones que compartieron en las redes sociales. Las personas que vieron el enfrentamiento se dividieron entre quienes consideraron que la participante fue grosera con la jurado y le faltó el respeto al no aceptar sus críticas constructivas; mientras que otros consideran que la grosera fue Amparo Grisales por la manera en la que le expresó su opinión a la participante.

"Me parece una falta de respeto de Amparo Grisales dar la espalda a la participante"; "Bueno, pero es que Gloria Trevi le respondió feo desde el principio"; "Amparo tiene razón, si es un programa de imitación tiene que ser perfecto"; "Dar la espada a alguien es un acto de la malo modales", se lee en las dferentes reacciones de los televidetes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co