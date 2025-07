Emmy 2025: 'Severance' lidera las nominaciones con 27 candidaturas

La temporada de premios sigue su curso y esta vez el turno es de la televisión. El pasado 15 de julio, la Academia de Televisión de Estados Unidos anunció los nominados a la edición 77 de los Emmy, y el drama 'Severance', de Apple TV+, se posicionó como la gran favorita con 27 nominaciones, entre ellas a mejor serie de drama.

Le siguen de cerca 'The Penguin', la miniserie de HBO Max inspirada en el universo de Batman, con 24 menciones, y la tercera temporada de 'The White Lotus', que cosechó 23. Entre los nombres que destacan este año hay un fuerte componente latino: Pedro Pascal, Javier Bardem y Liza Colón-Zayas figuran en categorías clave, reafirmando la presencia hispana en la industria.

Pascal, que ya había sido nominado en el pasado, vuelve a competir como mejor actor de drama gracias a su papel en 'The Last of Us', mientras que Bardem consiguió su primera nominación al Emmy por interpretar a José Menéndez en la serie basada en crímenes reales 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'. Por su parte, Colón-Zayas repite nominación como actriz de reparto por su aplaudido papel en la comedia 'The Bear'.



Apple TV+ domina drama y comedia

Además de su arrasador paso por la categoría dramática, Apple TV+ también se impuso en comedia. Su serie 'The Studio', una sátira sobre el mundo del entretenimiento, alcanzó 23 nominaciones y marcó el debut de Seth Rogen en los Emmy. Competirá con títulos consolidados como 'The Bear' (FX) y 'Hacks' (Paramount+), que sumaron 13 y 14 candidaturas, respectivamente.

Las otras contendientes del año

En la categoría de mejor serie de drama, además de 'Severance' y 'The Last of Us', figuran producciones como 'Andor' (Disney+), 'The White Lotus', 'The Diplomat' (Netflix), 'The Pitt' (HBO Max), 'Paradise' (Hulu) y 'Slow Horses' (Apple TV+). Actores como Gary Oldman, Bella Ramsey y Adam Scott competirán por el reconocimiento a sus interpretaciones.

En el terreno de las miniseries, 'The Penguin' lidera con autoridad. También fueron destacadas 'Adolescence', con 13 nominaciones, y 'Monsters', con 11. La serie 'Disclaimer', dirigida por Alfonso Cuarón, solo obtuvo una mención, pero nada menos que en la categoría de mejor actriz para Cate Blanchett.

Los Emmy 2025 no solo destacan por la calidad de sus producciones, sino también por el abanico de voces y culturas que representan. Javier Bardem y Liza Colón-Zayas compiten por convertirse en referentes de una televisión más diversa, mientras Pedro Pascal sigue consolidando su carrera como uno de los actores más versátiles y populares de la última década.

La ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Y todo apunta a que será una noche donde la tensión narrativa, la sátira política y la representación cultural se llevarán buena parte de la atención, y quizás de los premios.

