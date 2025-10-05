En vivo
ESTILO DE VIDA
Anillos de Saturno podrán verse en Colombia hoy, 5 de octubre de 2025: hora exacta del fenómeno

Anillos de Saturno podrán verse en Colombia hoy, 5 de octubre de 2025: hora exacta del fenómeno

Saturno aparecerá muy cerca de la Luna casi llena, mostrando nuevamente sus anillos tras meses de haber estado ocultos por un fenómeno de alineación orbital que solo ocurre cada 14 o 15 años.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de oct, 2025
Anillos de Saturno podrán verse en Colombia hoy, 5 de octubre de 2025: hora exacta del fenómeno
Cómo ver la conjunción de Saturno y la Luna con anillos visibles este 5 de octubre desde Colombia. -
Getty Images

