¿Quiere estudiar en el Sena? Los programas disponibles en convocatoria presencial y a distancia

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó el inicio de una nueva convocatoria de formación titulada para 2026, con más de 40.000 cupos disponibles para personas interesadas en iniciar o continuar su formación en diferentes áreas del conocimiento y sectores productivos. La cuarta convocatoria presencial y a distancia comenzó este viernes 28 de agosto y permanecerá abierta hasta el próximo jueves 3 de septiembre. Durante este periodo, los aspirantes podrán consultar la oferta disponible, revisar los requisitos de cada programa y formalizar la inscripción por medio de la plataforma oficial Betowa.

La convocatoria contempla más de 1.500 programas de formación distribuidos en diferentes regiones del país. Las alternativas están organizadas en cinco niveles: Auxiliar, Operario, Técnico, Profundización Técnica y Tecnólogo. La entidad contempla la participación de diferentes grupos poblacionales, entre ellos población campesina, personas con discapacidad, comunidades NARP, comunidades indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres, dentro del enfoque de género establecido por la entidad. Pueden participar ciudadanos colombianos residentes en el país y extranjeros que cuenten con una situación migratoria definida.



¿Qué programas se pueden estudiar en esta convocatoria?

Entre los programas del nivel tecnólogo se encuentran:



Análisis y Desarrollo de Software.

Desarrollo Multimedia y Web.

Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos.

Animación 3D.

Animación Digital.

Gestión Contable y de Información Financiera.

Gestión de Negocios y Finanzas.

Coordinación de Procesos Logísticos.

Gestión de Redes de Datos.

Implementación y Gestión de Bases de Datos.

Gestión Agroempresarial.

Gestión Integral del Transporte.

Desarrollo Publicitario.

Desarrollo de Productos Electrónicos.

Estos programas están orientados a quienes buscan obtener una formación tecnológica que les permita desempeñarse en diferentes sectores económicos o continuar fortaleciendo su perfil profesional. La convocatoria también incluye programas técnicos para quienes desean iniciar un proceso de formación laboral o adquirir competencias específicas. Dentro de la oferta aparecen:



Programación de Software.

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.

Asesoría Comercial.

Operaciones de Comercio Exterior.

Atención Integral al Cliente.

Preselección de Talento Humano mediante herramientas TIC.

Integración de Contenidos Digitales.

Comercio de Productos Sostenibles.

Patronaje Industrial de Prendas de Vestir.

Control de Calidad en Confección Industrial.

Elaboración de Prendas de Vestir sobre Medidas.

Compras y Abastecimiento.

La lista completa de programas puede consultarse durante el proceso de inscripción en la plataforma oficial del Sena Betowa.



¿Cómo inscribirse a la cuarta convocatoria del SENA?

El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Presencial y a Distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

Fechas de la convocatoria del Sena

El cronograma establecido por la entidad continúa después del periodo de inscripción. Los aspirantes que cumplan las condiciones deberán estar atentos a las diferentes etapas del proceso de selección. Las fechas anunciadas son:



Inscripciones: del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026.

del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026. Aplicación de pruebas web: 8 y 9 de septiembre.

8 y 9 de septiembre. Reprogramación de pruebas: 10 y 11 de septiembre.

10 y 11 de septiembre. Publicación de resultados: 23 de septiembre.

23 de septiembre. Formalización de matrícula: del 25 de septiembre al 5 de octubre.

del 25 de septiembre al 5 de octubre. Inicio de la formación: 7 de octubre de 2026.

Las pruebas web hacen parte del proceso de ingreso, por lo que quienes realicen la inscripción deberán revisar posteriormente las indicaciones correspondientes y las fechas asignadas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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