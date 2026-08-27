Sena abre convocatoria para estudiar gratis en Bogotá y Soacha con más de 7.000 cupos: cómo aplicar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una nueva convocatoria de formación presencial y a distancia para las personas interesadas en iniciar una formación técnica o tecnológica. En el caso de la oferta para la Regional Distrito Capital, la entidad contempla 7.145 cupos distribuidos en 239 grupos, con alternativas dirigidas a quienes buscan comenzar una formación o fortalecer sus conocimientos en diferentes áreas. La convocatoria estará disponible desde el viernes 28 de agosto de 2026 y contempla programas para Bogotá y Soacha. Los aspirantes podrán encontrar opciones en cinco niveles: tecnólogo, técnico, operario, profundización técnica y auxiliar.

La oferta, que irá hasta el 3 de septiembre de 2026, fue organizada de acuerdo con las necesidades de distintos sectores y reúne programas relacionados con tecnología, salud, industria, construcción, alimentos, turismo, administración, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, moda, actividad física y cultura. "¡Estamos a días de darle inicio a la IV Convocatoria Presencial Sena! Prepárate porque muy pronto podrás encontrar nuevas oportunidades para formarte, aprender y elegir ese programa que va contigo", indicó la entidad en un comunicado.



¿Cuántos cupos ofrece el Sena en esta convocatoria?

La distribución de los cupos contempla diferentes niveles de formación. La mayor cantidad corresponde a los programas técnicos, aunque también hay una oferta amplia de programas tecnológicos. Los 7.145 cupos están distribuidos de la siguiente manera:



2.550 cupos para programas tecnológicos, agrupados en 85 grupos.

agrupados en 85 grupos. 3.905 cupos para programas técnicos , distribuidos en 130 grupos.

, distribuidos en 130 grupos. 500 cupos para formación de nivel operario, en 17 grupos.

en 17 grupos. 40 cupos para programas de profundización técnica, en dos grupos.

en dos grupos. 150 cupos para formación auxiliar, distribuidos en cinco grupos.

Las jornadas dependen de cada programa y centro de formación. Dentro de la programación aparecen opciones diurnas, nocturnas, mixtas y de fin de semana, lo que permite consultar alternativas según la disponibilidad del aspirante.



Programas técnicos y tecnológicos disponibles

Entre las opciones incluidas en la convocatoria aparecen programas vinculados con sectores que tienen presencia en diferentes actividades económicas de la ciudad. En el área tecnológica se encuentran alternativas como Análisis y Desarrollo de Software, Programación de Software y Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial. También hay programas relacionados con salud, administración, construcción y otros campos.

En el nivel técnico, la programación incluye opciones como Sistemas Teleinformáticos, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Asistencia Administrativa, Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales y Manejo de Maquinaria de Confección Industrial. La oferta permite que cada persona consulte los programas disponibles y seleccione aquellos que correspondan con sus intereses, requisitos y disponibilidad de horarios.



La convocatoria también incorpora programas relacionados con la industria de alimentos y los servicios turísticos. El Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos participa con diferentes grupos de formación. Entre los programas que aparecen en esta área están Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pastelería, Coordinación de Servicios Hoteleros, Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Guianza Turística. Estas alternativas hacen parte de los programas disponibles dentro de la convocatoria y deben ser consultadas directamente en Betowa, la plataforma de inscripción; allí se especifican los requisitos, horarios, modalidad y centro de formación correspondiente.



¿Cómo inscribirse a los cursos del Sena en Bogotá?

Las personas que quieran participar deben realizar el proceso a través de Betowa, la plataforma oficial del Sena. Siga este paso a paso:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Presencial y a Distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

Es importante seleccionar cuidadosamente el programa antes de completar la inscripción, especialmente en lo relacionado con los requisitos de ingreso, la jornada y la ubicación del centro de formación.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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