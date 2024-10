¿Es bueno ponerles ropa a los perros y gatos cuando hace frío? Expertos responden

La llegada del frío plantea la cuestión de si es necesario vestir a nuestros perros o gatos, para protegerlos de las bajas temperaturas. Según expertos en veterinaria, la respuesta no es tan sencilla y depende de varios factores, incluyendo la raza, el pelaje y la salud del animal.

Ropa para perros y gatos: ¿buena o mala idea?

Ylenia Márquez, académica de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que el pelaje de los perros y gatos actúa como una barrera natural contra el frío. Sin embargo, en el caso de animales sin pelo, como los perros xoloitzcuintles, o de pelaje corto, como algunos lebreles, la ropa puede ser beneficiosa.

Márquez enfatiza que la ropa debe estar diseñada para proteger, no solo para adornar, y que es fundamental revisar que no cause molestias ni tenga elementos sueltos que puedan ser ingeridos.

Además, Márquez recomienda crear un entorno cálido en casa, especialmente para animales geriátricos o cachorros, quienes tienen menos capacidad de retener calor corporal. Tener una cama limpia y abrigadora es esencial para estos animales.

Por otro lado, Ana Fernández, médico veterinario, señaló para el portal biobiochile.com que razas peludas, como los huskies y los golden retrievers, no necesitan ropa debido a su doble capa de pelo que les permite soportar el frío. Sin embargo, perros sin mucho pelo, como los chihuahuas, sí requieren abrigo y crema hidratante para evitar problemas como el síndrome de comedón y la resequedad de la piel.

En cuanto a los gatos, Fernández recomienda acostumbrarlos a la ropa desde temprana edad y crearles espacios abrigados dentro de la casa. Esto es especialmente importante para gatos que tienden a buscar lugares cálidos, a veces peligrosos como motores de autos.

Además de la ropa, hay otras maneras de mantener a nuestras mascotas calientes durante el invierno:



Mantener una rutina de ejercicio: asegurarse de que sus mascotas se mantengan activas para evitar el letargo y el frío. El ejercicio genera calor y mantiene a las mascotas en buen estado físico. Proveer una dieta adecuada: durante el invierno, es posible que las mascotas necesiten más calorías para mantener su temperatura corporal, siempre asegurándose de proporcionar alimentos nutritivos y de alta calidad. Revisar las patas: el frío, el hielo y la sal de las calles pueden dañar las almohadillas de las patas. Revisarlas regularmente y limpiarlas después de las salidas es fundamental. Evitar los cambios bruscos de temperatura: entrar y salir de lugares cálidos a fríos puede estresar a las mascotas. Proporcionarles un ambiente cálido y estable es crucial. Uso de camas elevadas: elevar la cama del suelo puede ayudar a evitar el frío que se siente directamente desde el piso. Protección adicional: Si es necesario, utilizar mantas adicionales o calefactores seguros en el área donde duermen las mascotas puede ser de gran ayuda.

En conclusión, la decisión de vestir a las mascotas en época de frío debe basarse en su raza, pelaje y salud general. La clave está en proporcionarles un entorno cálido y seguro, y asegurarse de que cualquier prenda que usen sea cómoda y segura. Proteger a nuestras mascotas del frío no solo mejora su bienestar, sino que también fortalece el vínculo entre el animal y su dueño.