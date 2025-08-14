¿Quiere estudiar gratis? El Sena ya abrió su tercera convocatoria virtual con más de 71 mil cupos.

La oferta de formación virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para el segundo semestre del año avanza con la apertura de la tercera convocatoria de 2025. La entidad anunció que entre el 14 y el 19 de agosto estarán abiertas las inscripciones para más de 71 mil cupos, distribuidos en 43 programas académicos en modalidad 100% virtual, dirigidos a colombianos y extranjeros residentes en el país.

El objetivo de esta convocatoria es ampliar el acceso a programas de formación técnica y tecnológica que respondan a las necesidades de los diferentes sectores productivos. Según la Dirección de Formación del Sena, los contenidos y planes de estudio fueron diseñados a partir de la demanda laboral identificada en áreas como agroindustria, comercio exterior, emprendimiento, desarrollo de software, entre otras.



Técnicos y tecnólogos dentro de la tercera convocatoria del Sena

La convocatoria contempla dos niveles: técnico y tecnólogo. En ambos casos, la formación incluye una etapa práctica que se desarrolla a través de un contrato de aprendizaje, figura que permite al estudiante vincularse con una empresa para aplicar los conocimientos adquiridos. Actualmente, el Sena cuenta con más de 26 mil empresas aliadas en todo el territorio nacional que ofrecen plazas para aprendices, cumpliendo con las condiciones laborales establecidas por la ley.

Durante la etapa productiva, los aprendices reciben el equivalente al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente. Entre los programas ofertados se encuentran Gestión Agroempresarial, Emprendimiento y Fomento Empresarial, Operaciones de Comercio Exterior, Desarrollo de Videojuegos, entre otros. La oferta también incluye alternativas para quienes buscan capacitación en campos emergentes y vinculados con la economía digital.



Requisitos para acceder a formación gratuita del Sena

Para acceder a los programas de formación virtual, el aspirante debe contar con un dispositivo con conexión estable a internet y disponer de al menos cuatro horas diarias para desarrollar las actividades académicas. Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal betowa.sena.edu.co. La entidad también ha dispuesto un Test de Orientación Vocacional (IPO), una herramienta en línea compuesta por 54 preguntas que, mediante análisis automatizado, ofrece recomendaciones sobre los programas más acordes con los intereses y habilidades del aspirante.

Este test se encuentra disponible de manera gratuita en la página de Orientación Vocacional del Sena. Los programas de formación virtual de la entidad son gratuitos y cuentan con certificación oficial en cualquiera de sus niveles. Además, varios de ellos son homologables en universidades del país, lo que facilita a los egresados continuar su formación académica en niveles superiores.



Cronograma tercera convocatoria del Sena

El proceso de la tercera oferta de formación virtual del Sena 2025 se desarrollará de acuerdo con las siguientes fechas:



12 y 13 de agosto de 2025: Publicación de la oferta de programas de formación titulada en modalidad virtual.

Publicación de la oferta de programas de formación titulada en modalidad virtual. 14 al 19 de agosto de 2025: Inscripciones en línea a través de la página oficial.

Inscripciones en línea a través de la página oficial. 28 y 29 de agosto de 2025: Aplicación de pruebas Fase I para aspirantes según el último dígito de su documento de identidad (0 a 4 y 5 a 9 en días separados).

Aplicación de pruebas Fase I para aspirantes según el último dígito de su documento de identidad (0 a 4 y 5 a 9 en días separados). 1 y 2 de septiembre de 2025: Reprogramación de pruebas para quienes no pudieron realizarlas en las fechas iniciales, manteniendo la división por dígitos de documento. Durante estas fechas también se recibirán quejas y reclamos de los aspirantes, únicamente hasta las 17:00 horas del 2 de septiembre.

Reprogramación de pruebas para quienes no pudieron realizarlas en las fechas iniciales, manteniendo la división por dígitos de documento. Durante estas fechas también se recibirán quejas y reclamos de los aspirantes, únicamente hasta las 17:00 horas del 2 de septiembre. 15 al 26 de septiembre de 2025: Citación a matrícula, entrega y verificación de documentos.

Citación a matrícula, entrega y verificación de documentos. 29 de septiembre de 2025: Inicio oficial de la formación virtual.

¿Cómo inscribirse a nueva oferta virtual del Sena?

El registro se debe realizar siguiendo los pasos indicados en la plataforma oficial:



Ingrese a betowa.sena.edu.co.

Seleccione la sección "Nuestra oferta educativa" y haga clic en el botón "Virtual" .

y haga clic en el botón . Consulte la lista de programas disponibles y elija el de su interés.

Haga clic en "Inscribirse" y siga las instrucciones.

Si el aspirante ya cuenta con usuario en la plataforma SofiaPlus, puede utilizar los mismos datos para iniciar sesión en Betowa y completar el registro. En caso contrario, deberá crear un nuevo perfil seleccionando la opción "Registrarse" y siguiendo el formulario correspondiente. Ante dudas o inconvenientes durante el proceso, los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita de atención en Bogotá (601) 736 6060 o, desde cualquier lugar del país, al número 018000-910-270. El Sena recordó que toda la información sobre esta convocatoria y los programas ofertados debe consultarse únicamente a través de los canales oficiales de la entidad: el portal web institucional y las cuentas verificadas en redes sociales @SenaComunica, esto con el fin de evitar caer en información falsa o fraudes.

La entidad también recomienda a los interesados realizar la inscripción lo antes posible dentro del periodo habilitado, con el fin de evitar inconvenientes de última hora y asegurar su participación en el proceso de selección. También sugiere revisar con anticipación los requisitos específicos de cada programa, ya que algunos pueden solicitar competencias previas o un nivel educativo mínimo para el ingreso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co