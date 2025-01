Esto es lo que se piensa justo antes de morir, según científicos: ¿se siente dolor?

La muerte es un tema que sigue fascinando a científicos y filósofos por igual. Si bien nunca se podrá conocer con total certeza qué sucede en el momento exacto de la muerte, una investigación científica hecha por Proc Natl Acad Sci y llamada Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain ha arrojado algunos datos sobre los procesos cerebrales que se desencadenan en una experiencia antes de morir.

Puesto que lejos de apagarse instantáneamente el cerebro, este continúa funcionando de manera compleja y activa después de que el corazón deja de latir. Según el estudio realizado con ratas, se observó que la actividad cerebral en los segundos posteriores a un paro cardíaco aumentaba en lugar de detenerse.



Lo que pasa con el cerebro cuando va a morir

Un equipo de científicos que siguió esta teoría de la colección Front Aging Neurosci con un estudio nombrado Interacción mejorada entre la coherencia y el acoplamiento neuronal en el cerebro humano moribundo, pudo registrar la actividad cerebral de una persona en el momento en que fallecía.

Los resultados fueron sorprendentes: en los primeros 30 segundos después de la detención del corazón, se detectó un aumento de las ondas cerebrales gamma. Estas ondas, que se asocian con funciones cognitivas avanzadas como el pensamiento profundo, la concentración y la memoria, sugieren que el cerebro sigue funcionando de forma coordinada incluso en el tránsito hacia la muerte.

Este fenómeno podría implicar que, en el último suspiro de la vida, nuestra mente aún está activa y procesando información, posiblemente revisando recuerdos y alcanzando una forma de conciencia diferente.



Las experiencias cercanas a la muerte

Las experiencias cercanas a la muerte (ECM) son un fenómeno bien documentado en la literatura médica. Muchas personas que han estado cerca de morir y luego han sido reanimadas, aseguran haber vivido experiencias que incluyen la sensación de abandonar el cuerpo, ver una luz brillante al final de un túnel, encontrarse con seres queridos que han fallecido y revivir momentos importantes de su vida. Este tipo de relatos ha sido recurrente en diferentes culturas y épocas, pero la ciencia también ha comenzado a ofrecer posibles explicaciones para estos fenómenos.

Según los expertos, las ECM podrían ser el resultado de la actividad cerebral en los momentos finales, especialmente debido a la falta de oxígeno y los cambios químicos en el cerebro. Al observar los patrones de ondas cerebrales en estudios recientes, los científicos han encontrado que las oscilaciones gamma, vinculadas a la conciencia y la recuperación de recuerdos, podrían jugar un papel clave en la generación de estas sensaciones.



¿Pasan todos sus recuerdos antes de morir?

Un estudio realizado en la Universidad de Míchigan, en Estados Unidos y compartido por National Geographic, ha aportado más detalles sobre la actividad cerebral en el momento de la muerte. Los investigadores registraron la actividad cerebral de varios pacientes al momento de su fallecimiento y detectaron un aumento en la actividad de la corteza somatosensorial, una zona del cerebro involucrada en la percepción sensorial, los sueños y los estados alterados de conciencia.

Esta área, conocida como la "zona caliente de los correlatos neuronales de la conciencia", parece jugar un papel crucial en la creación de lo que podría considerarse un último recuerdo de la vida. Para los científicos, esto sugiere que el cerebro podría estar reproduciendo, en esos últimos momentos, una especie de repaso de los momentos más significativos de la existencia, un fenómeno que podría estar detrás de las ECM reportadas por aquellos que sobreviven a un paro cardíaco

Algunos investigadores han sugerido que las experiencias de paz, tranquilidad y la sensación de revivir momentos cruciales de la vida podrían explicarse por la actividad residual de este tipo de ondas cerebrales, que aún están operando cuando la vida llega a su fin en un humano.

¿Se siente dolor al morir?

Otro aspecto importante que los estudios científicos han abordado es el papel del dolor en el proceso de morir. Aunque el final de la vida puede estar asociado con un sufrimiento físico, los expertos coinciden en que es poco probable que experimentemos dolor agudo en el instante de la muerte. Esto se debe a varios factores biológicos y neurológicos que se desencadenan en las etapas finales de la vida.

Por un lado, el cerebro libera sustancias químicas como la serotonina y la noradrenalina, que son neurotransmisores involucrados en la regulación emocional y el alivio del dolor. Estas sustancias pueden inducir una sensación de calma y bienestar, contrarrestando el dolor y creando un estado de paz en el moribundo.

Además, a medida que nos acercamos a la muerte, los sentidos se van apagando de manera progresiva. La pérdida de la capacidad para percibir estímulos dolorosos se produce en un orden específico: primero desaparecen el hambre y la sed, seguidos por la pérdida de la capacidad de hablar y ver. El tacto y la audición, sin embargo, son los últimos en ceder. Esto podría explicar por qué algunas personas reportan haber podido escuchar o sentir la presencia de sus seres queridos en sus últimos momentos, incluso si aparentemente estaban inconscientes.