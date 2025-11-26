¿No sabe qué estudiar? Estas son las carreras con mayor demanda en el futuro, según estudio

La elección de un programa académico suele generar dudas entre los jóvenes en Colombia que buscan una opción de pregrado con estabilidad, posibilidades de empleo y desarrollo profesional. De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana, para 2026 y los años siguientes, ciertas disciplinas se están destacando como las más solicitadas tanto en el país como a nivel global.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cuando se habla de una carrera "de alta demanda", se hace referencia a aquellas áreas del conocimiento en las que las empresas requieren más profesionales de los que actualmente se encuentran disponibles. Esta necesidad puede surgir de procesos de automatización, aparición de nuevas industrias, envejecimiento poblacional, migración hacia energías limpias o transformaciones en la forma de comunicarnos y trabajar. Entre los factores que más influyen están:



Innovación tecnológica: la digitalización impulsa profesiones vinculadas al análisis de datos, ciberseguridad, programación y automatización.

la digitalización impulsa profesiones vinculadas al análisis de datos, ciberseguridad, programación y automatización. Cambios sociales: el aumento de problemas de salud mental, las brechas educativas y la necesidad de servicios de bienestar elevan la demanda de profesionales en psicología, docencia y salud.

el aumento de problemas de salud mental, las brechas educativas y la necesidad de servicios de bienestar elevan la demanda de profesionales en psicología, docencia y salud. Retos ambientales: el avance del cambio climático promueve carreras relacionadas con sostenibilidad, energía y gestión ambiental.

el avance del cambio climático promueve carreras relacionadas con sostenibilidad, energía y gestión ambiental. Globalización económica: las empresas requieren perfiles capaces de comprender contextos internacionales, administrar recursos y liderar proyectos en mercados diversos.

Antes de elegir una carrera, la Universidad Javeriana explica que los jóvenes podrían identificar intereses propios y analizar qué áreas ofrecen estabilidad y crecimiento. Por ejemplo, las áreas tecnológicas, la salud, la sostenibilidad y las ciencias sociales aplicadas seguirán siendo relevantes durante la próxima década. Además, los expertos recomiendan también participar en ferias académicas, consultar estudios sobre proyección laboral y conversar con profesionales para tomar decisiones informadas.



Carreras con mayor demanda en Colombia para 2026

Ingeniería de sistemas y áreas tecnológicas

La necesidad de digitalizar procesos en empresas, entidades públicas y organizaciones ha llevado a que los ingenieros de sistemas, desarrolladores y especialistas en inteligencia artificial se ubiquen entre los perfiles más buscados. Las compañías requieren profesionales que sepan crear soluciones tecnológicas, analizar grandes volúmenes de datos y mantener infraestructuras digitales seguras.



Administración de empresas

A pesar de ser una de las carreras más antiguas, sigue manteniendo una demanda importante. Las organizaciones buscan perfiles capaces de gestionar proyectos, dirigir equipos, analizar información financiera y adaptarse a escenarios económicos cambiantes. La versatilidad de esta disciplina la mantiene en los primeros lugares de empleabilidad.



Psicología

El interés de empresas y entidades públicas por el bienestar emocional ha incrementado la contratación de psicólogos. El trabajo no se limita a la atención clínica: también se requieren profesionales en áreas organizacionales, educativas y comunitarias.



Medicina y otras ciencias de la salud

El sector salud continúa generando demanda constante. El aumento en la población, la aparición de nuevas enfermedades, la investigación médica y la necesidad de fortalecer servicios hospitalarios hacen que medicina, enfermería y otras áreas afines mantengan alta empleabilidad.



Derecho

Los cambios en normas nacionales e internacionales, la creación de nuevas políticas económicas y la globalización de los negocios requieren profesionales que comprendan marcos regulatorios complejos. Por ello, las áreas jurídicas conservan un lugar prioritario.



Comunicación social y áreas digitales

Los medios tradicionales, las plataformas digitales y la producción de contenidos han ampliado los campos de trabajo para comunicadores en los últimos años, por lo que esta carrera ha sido revalorizada, según el estudio. La demanda incluye creación de contenidos, gestión de redes, análisis de audiencias y comunicación estratégica.



Arquitectura e ingeniería civil

Las ciudades se expanden y buscan soluciones habitacionales más eficientes. Proyectos de infraestructura, transporte y renovación urbana generan oportunidades para arquitectos e ingenieros civiles, especialmente en proyectos sostenibles.



Economía y finanzas

La toma de decisiones económicas exige analistas preparados para interpretar datos, proyecciones y tendencias de mercado. Los economistas son necesarios en el sector público, privado, financiero y de consultoría.



Ciencias ambientales y sostenibilidad

La transición hacia prácticas más responsables con el ambiente impulsa carreras en ecología, gestión ambiental, manejo de recursos naturales y consultoría en sostenibilidad.



Carreras con mayor demanda en el mundo

Las tendencias globales siguen una línea similar, aunque con un énfasis más fuerte en tecnología, ciencias aplicadas y sostenibilidad. Los perfiles más requeridos internacionalmente incluyen:



Ingeniería de software, seguridad informática y desarrollo de aplicaciones.

Biotecnología, bioinformática y ciencias de la vida.

Ciencia de datos e inteligencia artificial.

Psicología, neurociencias y salud mental.

Marketing digital y análisis de audiencias.

Medicina y especialidades clínicas.

Ingeniería ambiental y energías renovables.

La demanda obedece al avance tecnológico, la automatización, el envejecimiento de la población y la necesidad urgente de adaptar los sistemas productivos a modelos menos contaminantes.



¿Qué carreras se proyectan para el futuro?

Además de las disciplinas ya consolidadas, comienzan a emerger nuevas áreas que podrían convertirse en pilares del mercado laboral. Entre ellas están:



Ingeniería orientada a biotecnología y bioprocesos.

Especialistas en análisis ético de datos y uso responsable de IA.

Expertos en salud digital y telesalud.

Gestores de sostenibilidad corporativa.

Diseñadores de experiencias digitales y entornos interactivos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co