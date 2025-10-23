En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿La Tierra tendrá una nueva Luna? Este es el misterioso cuerpo descubierto por astrónomos

¿La Tierra tendrá una nueva Luna? Este es el misterioso cuerpo descubierto por astrónomos

El nuevo cuerpo es únicamente percibido cuando se encuentra en los puntos más cercanos a la Tierra. Vea acá de qué trata la investigación de la nueva "Luna".

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
¿La Tierra tendrá dos lunas? Este es el misterioso descubrimiento de astrónomos
A diferencia de la Luna, que está unida gravitacionalmente a la Tierra, los cuasisatélites como 2025 PN7 no orbitan el planeta directamente. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad