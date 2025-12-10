Las mejores universidades de Latinoamérica en 2026 según nuevo ranking: ¿cómo le fue a Colombia?

Times Higher Education (THE), firma global especializada en datos, análisis y rankings sobre educación superior, dio a conocer recientemente su Ranking de Universidades de América Latina 2026. La clasificación, que reúne a 223 instituciones de 26 países, volvió a posicionar a Brasil como líder regional por segundo año consecutivo. Según THE, este desempeño responde a factores como la calidad de la enseñanza, la producción investigativa y la fortaleza de su industria académica.



Entre las novedades del análisis de esta edición, México logró por primera vez desde 2017 incluir dos instituciones dentro del top 10, mientras que Ecuador ingresó al top 20 y Panamá se sumó oficialmente al ranking de 2026.

De acuerdo con la organización, la publicación de este año lleva el nombre de “Ranking Universitario de América Latina 2026” porque utiliza datos provenientes directamente de la edición 2026 del Ranking Universitario Mundial, haciendo parte del mismo ciclo anual de evaluación. Aunque la edición previa se denominó 2024, la THE subraya que no se han omitido años desde el lanzamiento de la clasificación latinoamericana en 2016.

En el caso de Colombia, la universidad mejor ubicada fue la Universidad de los Andes, que se posicionó dentro del top 20 regional.



Top 20 del Ranking de Universidades de América Latina 2026

Universidad de São Paulo (Brasil) Universidad de Campinas (Brasil) Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) Universidad Estadual Paulista – Unesp (Brasil) Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro – PUC-Rio (Brasil) Tecnológico de Monterrey (México) Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil) Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM (México) Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) Universidad Federal de São Paulo – UNIFESP (Brasil) Universidad de Chile (Chile) Universidad de los Andes (Colombia) Universidad Federal de São Carlos (Brasil) Universidad Espíritu Santo – UEES (Ecuador) Universidad Federal de Paraná – UFPR (Brasil) Universidad de Tarapacá (Chile) Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur – PUCRS (Brasil) Universidad de Brasilia (Brasil)

Universidades colombianas destacadas

En total, 38 instituciones colombianas lograron clasificar en el listado regional. Además de los Andes (puesto 14), otras universidades del país se ubicaron dentro del top 100:



Universidad Nacional de Colombia - puesto 30

Universidad de Antioquia - puesto 34

Universidad del Rosario - puesto 42

Universidad del Norte - puesto 43

Universidad de la Costa - puesto 57

Pontificia Universidad Javeriana - puesto 75

Universidad Pontificia Bolivariana - puesto 88

Universidad Antonio Nariño - puesto 91

Universidad de La Sabana - puesto 93

Universidad de Medellín - puesto 95

Universidad EAFIT - puesto 97

Universidad Tecnológica de Bolívar - puesto 98

Universidad ICESI - puesto 99

Más allá del top 100, el país también cuenta con instituciones destacadas como la Universidad del Bosque, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad EAN, la Universidad de La Salle, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Católica de Cartagena, entre otras.



¿Cómo se construye el ranking?

THE evalúa a las universidades con base en 18 indicadores, agrupados en cinco pilares fundamentales:



Enseñanza

Calidad de la investigación

Entorno de investigación

Perspectiva internacional

Relación con la industria

Estos parámetros definen la posición de cada institución en la clasificación regional. En cuanto al ranking mundial, la Universidad de los Andes alcanzó el puesto 897 y el 25 en Latinoamérica, ubicándose dentro del top 4,2% de las universidades evaluadas.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL