BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Artemis II, misión de la NASA que irá hasta la luna fue adelantada para febrero de 2026

Artemis II, misión de la NASA que irá hasta la luna fue adelantada para febrero de 2026

La misión espacial de la NASA fue programada dos meses antes de los planeado inicialmente. Artemis II es el siguiente gran paso de la humanidad para regresar a la Luna después de 50 años.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Artemis II, misión de la NASA que irá hasta la luna fue adelantada para febrero de 2026
El astronauta de la NASA y piloto de Artemis II, Victor Glover, dentro de la maqueta de la nave espacial Orión durante un entrenamiento.
NASA/Mark Sowa

