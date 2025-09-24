Artemis II, misión de la NASA que irá hasta la luna fue adelantada para febrero de 2026

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) anunció que adelantará el lanzamiento de la misión Artemis II a febrero de 2026, dos meses antes de lo previsto, aunque señaló que la seguridad de los astronautas es la prioridad, por lo que esa fecha podría sufrir modificaciones.

La agencia espacial estadounidense se había comprometido a lanzar Artemis II "no después de abril de 2026", pero su administradora adjunta interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lakiesha Hawkins, dijo ahora en una rueda de prensa que trabajan "para acelerar lo más posible la preparación, posiblemente a principios de febrero". Hawkins fijó el 5 de febrero de 2026 como la primera ventana de lanzamiento para la misión, que será el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

¿De qué se trata la misión Artemis II?

Cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave, que dará una vuelta alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. La misión tiene por objetivo probar y validar los sistemas de la nave de cara a Artemis III, que supondrá el regreso del ser humano a la Luna tras más de cinco décadas, y que está prevista para no antes de 2027. "Todo lo que aprendamos de Artemis II nos servirá de base para Artemis III", agregó Hawkins.



La sonda Orion en la que viajarán los cuatro astronautas de Artemis II dará un giro completo a la TIerra antes de dirigirse hacia la Luna, que rodeará a casi 10.000 kilómetros de distancia, tras lo que regresará al planeta azul. La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, y a su vuelta caerá en el Pacífico oriental, cerca de la costa de la ciudad estadounidense de San Diego. La duración prevista es de diez días.

"Los astronautas, en su primer vuelo a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA y la nave espacial Orión, se aventurarán alrededor de la Luna. Su misión será confirmar que todos los sistemas de la nave espacial funcionan según lo previsto, con la tripulación a bordo, en el entorno real del espacio profundo", se lee en la página web oficial de la misión.

Una vez en el espacio, los astronautas realizarán diversos experimentos para estudiar los efectos del viaje espacial en la salud humana. Una de esas investigaciones es conocida como Avatar (Respuesta análoga al tejido de un astronauta virtual), que consiste en un chip del tamaño de una memoria USB que contiene células desarrolladas a partir de la sangres de los astronautas de la misión, y que analizará el impacto del aumento de la radiación y la microgravedad en la salud.

Otro experimento monitoreará el sueño, la actividad física y las interacciones de los astronautas a bordo de la cápsula, a modo de las pulseras 'fitness' habituales hoy en día para estudiar los cambios en su salud a tiempo real. Además, los astronautas recolectarán muestras de su saliva que serán analizadas a su regreso a la Tierra, y comparadas con aquellas tomadas antes de su partida. La NASA inauguró el programa Artemis con el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I en 2022 que puso a prueba el rendimiento del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion en un vuelo de larga duración.

Los cuatro astronautas que han sido seleccionados para la misión Artemis II de la NASA son: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch de la NASA y el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. Artemis II será la primera prueba de vuelo tripulada de la NASA del cohete Space Launch System y la nave espacial Orion alrededor de la Luna para verificar las capacidades actuales de los humanos para explorar el espacio profundo y allanar el camino para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar.

AGENCIA EFE