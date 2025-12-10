Desafío Siglo XXI: Kevyn se impone en la prueba de capitanes y deja bandera de Neos en alto

En en Desafío Siglo XXI se llevó a cabo una nueva prueba de Capitanes, pero esta vez con cambios de reglas que sorprendieron a todos los participantes. Una vez más la etapa de tres equipos se acabó en el juego con la salida de Yudisa y Lucho, lo que llevó a que los capitanes de cada equipo se enfrentaron por mantener en alto la bandera de su equipo y empezar a conformar los dos que seguirán en el juego.

Como en esta etapa del juego todo es en parejas, los capitanes debían llevarlas a cabo de esa manera. Por el equipo NEos como solo quedan Kevyn y Sofía ya sabían que debían representar al equipo verde, en Gamma se mantuvo a Zambrano y Miryan, mientras que en Alpha decidieron enviar a Potro y Deisy tras la salida de sus capitanes.



Las nuevas reglas del Desafío de Capitanes

Andrea Serna explicó a los equipos las nuevas reglas en este Desafío de Capitanes, algo que sorprendió a todos. La prueba se llevaría a cabo por turnos, primero los hombres y luego las mujeres, pero sus triunfos llevaban a resultados diferentes.

En ambas pruebas solo había un ganador. En el caso de los hombres, el primer capitán en lograr la prueba lograría también mantener en alto la bandera de su equipo y, por ende, elegir primero a las parejas de su equipo. Por otro lado, también estaban en juego los 450 millones de pesos que los desafiantes han acumulado a lo largo de toda la competencia.



El destino de ese dinero se define con la mujer que resulte ganadora. Si la que gana es del mismo equipo que el hombre ganador, esos capitanes se quedarán con todo el dinero, sino es el caso, el dinero regresa a sus respectivos dueños. Además, si la pareja resulta ganadora en ambas pruebas, ellos decidirán qué equipo baja la bandera.

