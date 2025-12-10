En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: Kevyn se impone en la prueba de capitanes y deja bandera de Neos en alto

Desafío Siglo XXI: Kevyn se impone en la prueba de capitanes y deja bandera de Neos en alto

El ganador del anterior Desafío se enfrentó en una prueba bastante reñida contra Potro y Zambrano.

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de dic, 2025
