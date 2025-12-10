En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / La oración a San Emigdio de Ascoli, el santo que protege de los temblores: cómo recitarla

La oración a San Emigdio de Ascoli, el santo que protege de los temblores: cómo recitarla

San Emigdio es reconocido como intercesor frente a los movimientos telúricos y asociado como protección espiritual en tiempos de emergencia. Esta es la oración que se reza en su nombre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
La oración a San Emigdio de Ascoli, el santo que protege de los temblores
La oración que muchas personas recitan para encontrar serenidad en un sismo. -
Vidas Santas/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad