Los requisitos para ganarse becas universitarias con Ecopetrol y estudiar en 2026: cómo aplicar

Ecopetrol anunció la apertura de la convocatoria 2026 del programa Bachilleres Ecopetrol "Mario Galán Gómez", una iniciativa dirigida a reconocer "la excelencia académica de estudiantes provenientes del sector rural y urbano oficial". El programa busca brindar apoyo financiero y académico a jóvenes con alto rendimiento en la Prueba Saber 11, así como a aquellos que contribuyen a la construcción de paz y al fortalecimiento de la convivencia en sus comunidades.

Los beneficiarios recibirán una beca completa que cubre matrícula, derechos de grado, cursos de idiomas y auxilios económicos para transporte, alimentación y alojamiento cuando sea necesario. Según lo indicado por la compañía, la convocatoria 2026 mantiene el compromiso de "motivar la participación de población con características diversas cómo pertenecientes a grupos étnicos (comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y pueblo Rrom/gitano), víctimas de conflicto armado, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad, así como enfoque de género", indicó la empresa.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran: los mejores bachilleres de zonas rurales y urbanas de cada departamento, los mejores bachilleres de comunidades étnicas, y los mejores bachilleres de las áreas de influencia de Ecopetrol, incluyendo Bogotá. Seleccionados deberán formalizar la inscripción ante la universidad y realizar el uso del beneficio en un plazo máximo de un año desde la notificación de otorgamiento de la beca, según la compañía.



Los requisitos para postularse a becas de Ecopetrol

Para postularse al programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:



Ser ciudadano colombiano o ciudadana colombiana.

Haber finalizado la educación secundaria en una institución pública, ya sea en áreas rurales o urbanas.

Contar con un puntaje mínimo de 250 en la Prueba Saber 11 correspondiente al año 2025.

Diligenciar el formulario de postulación completo y adjuntar una fotografía tipo documento.

Presentar un ensayo de máximo 500 palabras donde se expliquen las motivaciones personales, metas académicas y razones por las que el estudiante considera merecer la beca. En este ensayo, los postulantes también pueden incluir su participación en proyectos comunitarios que promuevan la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz, describiendo su rol y el impacto generado.

Es importante destacar que cada aspirante solo puede presentar una postulación, y no serán aceptadas solicitudes fuera del período establecido.



Beneficios del programa de Ecopetrol

Según lo indicado por la empresa, los estudiantes seleccionados recibirán apoyo integral para cubrir los costos relacionados con su educación superior. Esto incluye:



Matrícula: Ecopetrol cubrirá el 100 % del valor de la matrícula ordinaria, derechos de laboratorio y derechos de grado en la universidad seleccionada.

Ecopetrol cubrirá el 100 % del valor de la matrícula ordinaria, derechos de laboratorio y derechos de grado en la universidad seleccionada. Alimentación y transporte: Los beneficiarios recibirán un auxilio de $1.305.448 pesos semestrales, ajustado anualmente según el IPC.

Los beneficiarios recibirán un auxilio de $1.305.448 pesos semestrales, ajustado anualmente según el IPC. Alojamiento: Para quienes deban trasladarse desde su ciudad de origen, se otorgará un apoyo de $2.752.730 pesos semestrales.

Para quienes deban trasladarse desde su ciudad de origen, se otorgará un apoyo de $2.752.730 pesos semestrales. Reconocimiento por rendimiento académico: Si la universidad ofrece una beca por alto rendimiento, el programa otorgará un aporte equivalente al 50 % de la matrícula que corresponde a Ecopetrol.

Si la universidad ofrece una beca por alto rendimiento, el programa otorgará un aporte equivalente al 50 % de la matrícula que corresponde a Ecopetrol. Idiomas: El programa cubre cursos de inglés que sean requisito obligatorio para la obtención del título.

El programa cubre cursos de inglés que sean requisito obligatorio para la obtención del título. Derechos de grado: Se reconocerán al 100 %, máximo un año después de finalizar el último período cubierto por Ecopetrol.

Cada beneficiario contará con acompañamiento académico y psicosocial durante su formación, así como seguimiento del cumplimiento de requisitos y desempeño académico, mediante informes semestrales que deben ser presentados ante Ecopetrol.



Fechas clave que debe tener en cuenta

La convocatoria estará abierta del 2 de marzo al 1 de abril de 2026. Los resultados serán comunicados el 30 de abril de este mismo año a través del correo electrónico registrado por los postulantes. Solo se tendrán en cuenta postulaciones que cumplan con todos los requisitos dentro de los plazos establecidos. Los estudiantes interesados deben realizar la postulación exclusivamente a través de la plataforma digital de Ecopetrol, asegurando que la información sea completa y correcta.



Los estudiantes seleccionados deberán formalizar su registro en el programa enviando documentación requerida en formato PDF al buzón oficinavirtualdepersonal@ecopetrol.com.co, incluyendo documentos de identidad, certificación bancaria y autorizaciones necesarias en caso de ser menores de edad. Posteriormente, recibirán instrucciones para firmar el pagaré electrónico y acceder al portal de servicios donde podrán solicitar los beneficios correspondientes.

Ecopetrol aclaró que el programa está dirigido a jóvenes que destacan por su rendimiento académico y por su compromiso con sus comunidades, por lo que el programa valora especialmente a estudiantes que han participado en actividades que fomenten la paz, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social. Tenga en cuenta que, para los postulantes menores de edad, la autorización para el tratamiento de datos personales debe ser firmada por sus padres o tutores.

