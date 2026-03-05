La nueva evaluación que tendrían que presentar colegios en Colombia: Mineducación lo aprobó

Colegios de Colombia comenzarán a aplicar desde 2026 una nueva evaluación que busca medir y acompañar los aprendizajes de los estudiantes. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Educación Nacional, está diseñada para valorar tanto los conocimientos como el desarrollo integral de los estudiantes, ofreciendo información útil para mejorar las prácticas pedagógicas en los establecimientos educativos.

Se trata de la estrategia nacional de evaluación formativa "Quiero Ser, Quiero Saber", que se retomará este año con una mayor cobertura de estudiantes y nuevos espacios de aplicación en Colombia. La iniciativa, que busca acompañar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, se desarrollará en tres fases a lo largo del año escolar y permitirá la participación de estudiantes de más grados que en la edición anterior. En 2025, la estrategia se había enfocado únicamente en los grados 5.° y 9.°.

Según el Ministerio de Educación Nacional, durante la edición pasada participaron 776.800 estudiantes de 10.000 colegios oficiales y privados. "Quiero Ser, Quiero Saber", es "una estrategia de evaluación de carácter formativa que incluye una prueba para acompañar y fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El primer período de aplicación será entre el 9 y el 27 de marzo, y estará dirigido a estudiantes de los grados 3.°, 5.°, 7.° y 9.°, tanto en modalidad presencial como virtual.



"De esta manera, se cumple la meta del cuatrienio de llegar a más de 8.000 establecimientos educativos con evaluación formativa, mediante el uso pedagógico de los resultados, la retroalimentación, el seguimiento y la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes", indicó Mineducación.



¿Cómo funcionarán las pruebas de "Quiero Ser, Quiero Saber?

La iniciativa se centra en tres componentes principales: matemáticas, lenguaje y socioemocionalidad. En matemáticas, la prueba aborda razonamiento, resolución de problemas y comunicación; en lenguaje, la comprensión e interpretación de textos; y en el ámbito socioemocional se incluyen competencias como la empatía, la regulación emocional, las actitudes frente a la discriminación, la resolución de conflictos y temas relacionados con el cambio climático.

Para los estudiantes de grados 5.° y 9.°, también se ofrecerá la opción de presentar la prueba en lenguas nativas, incluyendo wayuunaiki, nasayuwe, kubeo y criollo palenquero, así como en Lengua de Señas Colombiana. Esta medida busca ampliar la inclusión y garantizar que los estudiantes de diferentes contextos culturales puedan participar en condiciones equitativas.

La plataforma digital que soporta la aplicación de las pruebas ha sido actualizada por el Ministerio de Educación para permitir la realización tanto en línea como fuera de línea. Esto facilita que los colegios con limitaciones de conectividad puedan participar sin dificultades. Además, se mantiene el enfoque de evaluación formativa, que no se centra únicamente en la calificación de los estudiantes, sino en generar información que permita a docentes y directivos tomar decisiones pedagógicas y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Para este 2026, la estrategia se organizará en tres momentos principales: la primera fase en marzo, la segunda entre el 22 de junio y el 18 de julio, y la tercera del 13 al 31 de octubre. Entre cada aplicación de las pruebas, se llevarán a cabo encuentros virtuales y espacios de acompañamiento para el uso pedagógico de los resultados. Esto permitirá que los docentes interpreten los datos y desarrollen estrategias para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.

"En 2026, además, se promoverá y acompañará el uso pedagógico de los resultados con reportes nacionales con análisis e interpretación de los datos; y también con informes a nivel de establecimientos educativos y Secretarías de Educación. Porque la toma de decisiones y el uso pedagógico de los resultados son asuntos que competen a toda la comunidad educativa para el fortalecimiento institucional", indicó la cartera.



Fechas que deben tener en cuenta los estudiantes

El cronograma para 2026 queda de la siguiente manera:



Marzo: Primera aplicación de pruebas (9-27 de marzo)

Primera aplicación de pruebas (9-27 de marzo) Abril: Encuentros virtuales y acompañamiento para el uso pedagógico de los resultados

Encuentros virtuales y acompañamiento para el uso pedagógico de los resultados Junio-julio: Segunda aplicación de pruebas (22 de junio - 18 de julio)

Segunda aplicación de pruebas (22 de junio - 18 de julio) Agosto: Nuevos encuentros virtuales y acompañamiento pedagógico

Nuevos encuentros virtuales y acompañamiento pedagógico Octubre: Tercera aplicación de pruebas (13-31 de octubre)

Tercera aplicación de pruebas (13-31 de octubre) Noviembre: Encuentros virtuales de cierre y análisis de resultados

"Quiero Ser, Quiero Saber tiene un resultado inmediato. Es censal para quinto y noveno, o sea, es uno a uno cada uno de los niños y niñas que la presentan. Inmediatamente, tiene el resultado, en tiempo real, lo que le permite al estudiante conocer cómo le fue en cada uno de los ítems. Y para el docente genera retroalimentación de lo que está pasando en el aula", afirmó la viceministra de educación, Lucy Maritza Molina, a este medio. Este esquema, según el Ministerio, busca que la información no se quede en cifras generales, pues esperan que impacte directamente en la labor pedagógica.

De hecho, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) participó en las mesas técnicas de construcción, aunque la conducción del proceso ha estado directamente a cargo del Ministerio. El Ministerio espera que Quiero Ser, Quiero Saber se mantenga en el tiempo y se convierta en una herramienta permanente del sistema educativo, pues uno de los objetivos que explicó la viceministra es que la evaluación sea un apoyo para el aprendizaje y no una calificación que determine jerarquías entre estudiantes o instituciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co