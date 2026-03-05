Hermano de candidata al Congreso fue asesinado en Nariño: lo que se sabe

En las últimas horas, la lideresa y candidata para la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera, confirmó la muerte de su hermano en el departamento. Noticias Caracol conoció un informe preliminar de cómo ocurrió este lamentable hecho.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La candidata hizo público este hecho a través de Instagram donde dijo: ”Hoy asesinaron a mi hermano. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra”. Cabrera también hizo un llamado para que en Colombia no se siga “normalizando la muerte y la impunidad”.

“Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”, declaró.



De acuerdo con lo manifestado por la Policía de Nariño a este medio, el familiar de la lideresa habría sido encontrado junto a otros dos cuerpos sobre una carretera del municipio de Policarpa. Las circunstancias previas y el autor de este crimen siguen siendo una incógnita.



Por su parte, el Ejército Nacional confirmó a Noticias Caracol que en las próximas horas habrá un consejo de seguridad en el que estará presente junto a la Gobernación de Nariño, Policía y autoridades locales para determinar cuál será la hoja de ruta en la zona después de este hecho. La institución aclaró que en esta zona delinque la columna Franco Benavides, de las disidencias de alias Iván Mordisco. Sin embargo, todavía se desconoce si este grupo criminal estuvo vinculado con el caso.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO