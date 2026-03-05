En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
VENEZUELA
HERMANAS HERNÁNDEZ
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hermano de candidata al Congreso fue asesinado en Nariño: lo que se sabe

Hermano de candidata al Congreso fue asesinado en Nariño: lo que se sabe

Las autoridades locales y departamentales tendrán un consejo de seguridad después de haberse conocido este hecho, a solo tres días de elecciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Hermano de Claudia Cabrera fue asesinado
Redes sociales

En las últimas horas, la lideresa y candidata para la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera, confirmó la muerte de su hermano en el departamento. Noticias Caracol conoció un informe preliminar de cómo ocurrió este lamentable hecho.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La candidata hizo público este hecho a través de Instagram donde dijo: ”Hoy asesinaron a mi hermano. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra”. Cabrera también hizo un llamado para que en Colombia no se siga “normalizando la muerte y la impunidad”.

Últimas Noticias

  1. Burger Master
    Se anunciaron los ganadores del Burger Master 2025 -
    Foto: @masteroficial2025
    COLOMBIA

    Burger Master 2026: estas son las fechas y el precio de las hamburguesas del evento

  2. Ley Seca en Colombia.jpg
    Esto es lo que debe tener en cuenta para las próximas consultas. -
    Foto: Getty Images
    BOGOTÁ

    Ley seca en Bogotá por las elecciones del 8 de marzo: conozca los horarios de la medida

“Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”, declaró.

De acuerdo con lo manifestado por la Policía de Nariño a este medio, el familiar de la lideresa habría sido encontrado junto a otros dos cuerpos sobre una carretera del municipio de Policarpa. Las circunstancias previas y el autor de este crimen siguen siendo una incógnita.

Por su parte, el Ejército Nacional confirmó a Noticias Caracol que en las próximas horas habrá un consejo de seguridad en el que estará presente junto a la Gobernación de Nariño, Policía y autoridades locales para determinar cuál será la hoja de ruta en la zona después de este hecho. La institución aclaró que en esta zona delinque la columna Franco Benavides, de las disidencias de alias Iván Mordisco. Sin embargo, todavía se desconoce si este grupo criminal estuvo vinculado con el caso.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nariño

Homicidios

Disidencias de las FARC

Cámara de Representantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad