Así se ven los actores de La Usurpadora 28 años después de su estreno

'La Usurpadora' es una de las telenovelas mexicanas más exitosas en el mundo, transmitida múltiples veces en México y en Colombia, por Caracol Televisión. La historia de dos gemelas sigue siendo una de las más recordadas por personas de diferentes generaciones que crecieron viéndola y que la convirtieron en todo un clásico de la televisión latina.

La telenovela está por llegar a su final, luego de una nueva retransmisión en Caracol Televisión, y los televidentes se preguntan qué ha pasado con los actores que le dieron vida a la historia original en 1998. Muchos de ellos siguen siendo grandes actores, otros se alejaron de las cámaras y tomaron otros caminos.

Aunque a lo largo de estos 28 años se han hecho adaptaciones modernas de la historia, sin duda los televidentes siguen recordando y prefiriendo la versión original que atrapó con el drama de una gemela que se ve afectada por las acciones de su hermana malvada.



Gabriela Spanic

Sin Gabi Spanic 'La Usurpadora' tal vez no habría logrado el éxito que alcanzó a finales de los años 90. La actriz venezolana se lució con su doble rol protagónico, dando vida a las hermanas Paola Bracho y Paulina Martínez. Su trabajo fue tan destacado que había televidentes que realmente creían que se trataba de actrices diferentes y notaban claras diferencias en ellas.



A lo largo de los años, Spanic ha seguido ligada a la televisión, trabajando en grandes producciones, pero su rol en esta telenovela sigue dando de qué hablar casi 30 años más tarde.



Fernando Colunga

El actor mexicano Fernando Colunga fue uno de los galanes más queridos de las telenovelas mexicanas, no por nada fue el interés amoroso de la protagonista en esta y otras tantas telenovelas mexicanas. En 'La Usurpadora' le dio vida a Carlos Daniel Bracho y en los últimos 30 años se ha mantenido como una figura destacada en la televisión de su país y de toda Latinoamérica.

Colunga fue el galán en 'María, la del barrio', 'Soy tu dueña', 'Esmeralda', 'Porque el amor manda', entre muchas otras historias que marcaron la televisión mexicana. Más recientemente, en 2025, protagonizó la telenovela 'Amanecer', demostrando que a sus 60 años todavía es una figura destacada y respetada en la actuación.

Juan Pablo Gamboa

Juan Pablo Gamboa, actor colombiano, ha establecido una gran carrera como galán de telenovelas en Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, en esta historia el hombre le dio vida a Willy Montero, uno de los personajes más polémicos y poco queridos por los televidentes.

Mario Cimarro

Mario Cimarro no es un desconocido para el público colombiano, su rol en la telenovela colombiana 'Pasión de Gavilanes' lo catapultó como uno de los galanes en el país; sin embargo, antes de este gran papel, el cubano pasó por 'La Usurpadora' con el interesante rol de Luciano Alcántara, uno de los intereses amorosos de Paola Bracho.

Sergio Miguel y María Solares

Los actores que dieron vida a Carlitos y Lisette Bracho, hijos de los protagonistas, en su momento eran unos niños, quienes quedaron en la memoria de los televidentes como grandes estrellas infantiles. Aunque ambos les dieron vida a otros personajes en nuevas producciones años más tarde, los dos decidieron alejarse de las cámaras y llevar una vida fuera de la televisión.

