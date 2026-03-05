¿Qué significa que una persona camine mirando al suelo? Esto explica una experta

El comportamiento humano durante actividades cotidianas, como caminar, hablar, entre otros, puede ofrecer información sobre estados internos, hábitos adquiridos y formas de interacción con el entorno. Entre esos comportamientos se encuentra la tendencia de algunas personas a dirigir la mirada hacia el piso mientras se desplazan. Esta acción, aunque simple, puede reflejar diversos factores cognitivos, emocionales y sociales. Comprender estas posibles razones permite interpretar mejor cómo se relaciona una persona con su contexto y cómo procesa la información mientras se mueve.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué significa que una persona mire el suelo mientras camina?

Claudia Merino, consultora internacional en imagen y coach en presencia ejecutiva, le explicó a Noticias Caracol qué significa este hábito aparentemente inofensivo. Para la experta, el lenguaje no verbal es un "lenguaje silencioso" que posee una importancia crítica en la percepción que los demás tienen de nosotros, pero sobre todo, en la percepción que tenemos de nosotros mismos. La forma en que caminamos no es solo un acto mecánico de locomoción; es un comunicador directo de nuestro estado emocional en tiempo real.

Cuando una persona fija su vista constantemente en el pavimento, Merino señala que suele proyectar mensajes a nivel inconsciente relacionados con la inseguridad o una baja autoconfianza. Es, en esencia, un mecanismo de defensa visual: al evitar levantar la mirada, el individuo limita el contacto visual con su entorno y con las personas que lo rodean.



La anatomía de una presencia "Baja"

El análisis de Merino no se queda solo en la mirada, sino que describe una postura corporal sistémica que acompaña este gesto de retraimiento. Al mirar al piso, el cuerpo tiende a adoptar las siguientes características:



Hombros ligeramente hacia adelante, creando una silueta cerrada.

Pasos cortos, que sugieren precaución o falta de impulso.

Caminata menos firme, lo que visualmente se traduce en una falta de determinación.

Este conjunto de señales físicas comunica lo que la experta denomina "baja energía" o una pobre presencia personal. En un entorno donde el liderazgo se mide por la capacidad de inspirar confianza, una caminata sin firmeza puede ser interpretada socialmente como una falta de capacidad de mando o liderazgo. No obstante, es fundamental entender que el lenguaje corporal no debe leerse de forma aislada. Claudia Merino advierte que mirar al suelo no siempre es una sentencia definitiva sobre la personalidad de alguien. En ocasiones, este comportamiento puede responder a factores circunstanciales como:



Cansancio físico extremo

Distracción o ensimismamiento en pensamientos profundos

Timidez momentánea

Un momento emocional específico que el individuo está atravesando

Sin embargo, cuando este gesto se vuelve constante, se convierte en la "carta de presentación" que el mundo lee por defecto.



La mirada como herramienta de poder

El contacto visual es, según la consultora, una señal básica de seguridad y presencia. En el ámbito de la presencia ejecutiva, evitar este contacto se interpreta como un acto de retraimiento. Por el contrario, trabajar en una postura erguida, con la mirada al frente y una caminata segura es clave para proyectar liderazgo, determinación, elegancia y porte. La premisa de Merino es clara: "Tu presencia empieza antes de hablar". Antes de que tengas la oportunidad de demostrar tus conocimientos o tu elocuencia en una reunión o evento social, la forma en que entras a la habitación ya le está diciendo al mundo quién eres y, lo más importante, cuánto crees en ti mismo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL