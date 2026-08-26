Así descubrieron a dos personas que fueron capturadas en Tolima por el delito de incendio en vereda

La vida y el trabajo de personas y la naturaleza siguen siendo devorados por los incendios que hay en Tolima. Entre tanto, los organismos de socorro y autoridades no solo trabajan para extinguir las llamas, sino para evitar que personas inescrupulosas inicien nuevas conflagraciones o aviven las ya existentes. La Policía capturó en las últimas horas a dos hombres en el municipio de Dolores por hechos relacionados con un incendio en el sector. De acuerdo con el reporte más reciente de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), con corte a las 9:30 a. m. del 26 de agosto, hay 18 incendios forestales en seguimiento en cuatro departamentos. 10 de ellos están en Tolima.

¿Quiénes son los dos hombres capturados en Dolores? Esto se sabe

Los dos hombres, de 46 y 38 años, fueron capturados en flagrancia por hechos relacionados con un incendio y la tala de árboles, según información suministrada por la Policía. El procedimiento ocurrió aproximadamente a las 5:00 p. m. del 25 de agosto en la vereda Guacamaya, zona rural de Dolores. Todo se dio gracias al reporte de la comunidad, que alertó de manera oportuna sobre la presencia de estos hombres que presuntamente estaban avivando las llamas y realizando actividades de tala. De manera inmediata, los uniformados se desplazaron hasta el lugar, acompañados por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde lograron ubicar y capturar en flagrancia a los dos hombres. Durante el procedimiento fue incautada una motosierra, elemento que habría sido utilizado para tal fin.

Los capturados y el elemento incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 47 Local de Dolores, por el delito de incendio. Los detenidos fueron presentados este miércoles ante un juez mediante audiencia virtual, quien definirá su situación jurídica.



Policía pide evitar quemas durante la emergencia

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad a abstenerse de realizar quemas o incendios controlados, teniendo en cuenta el riesgo que estas prácticas representan para la vida, la fauna, la flora y los recursos naturales, según señaló el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima. Este peligro se ve acentuado en una temporada con varios incendios activos que ya han arrasado con miles de hectáreas.

La institución reiteró la invitación a la ciudadanía para que informe oportunamente cualquier situación que pueda afectar el medio ambiente o poner en riesgo los ecosistemas, a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana.

María Paula Rodríguez Rozo

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