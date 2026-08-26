Ladrón atacó brutalmente al dueño de una bicicleta en el sur de Bogotá por robarlo frente a su casa

Un ciudadano de a pie fue brutalmente agredido por un presunto ladrón al frente de su casa, en el sur de Bogotá, cuando se disponía a abrir la puerta de su vivienda en horas de la noche del pasado 24 de agosto. Los hechos ocurrieron en el barrio San Antonio, de la localidad Antonio Nariño. Las imágenes del momento exacto del robo se hicieron virales en redes sociales y causaron todo tipo de reacciones entre los internautas que critican la seguridad en la capital.

De acuerdo con las grabaciones, el robo ocurrió cerca de las 7:00 de la noche. La víctima estaba en la puerta de su casa mientras que el señalado delincuente caminaba por la misma cuadra con lo que parece ser una bolsa cargada con un elemento contundente que llevaba en su hombro. Al percatarse de la presencia del ciudadano y de su bicicleta, este sujeto caminó hacia él y apresuró el paso cuando llegó a la acera, para finalmente golpearlo con el objeto contundente. Un solo golpe bastó para dejar en el suelo al hombre que se disponía a ingresar a la vivienda, pero para el sujeto no fue suficiente y le dio dos golpes.

El presunto ladrón huyó con la bicicleta

Con su víctima ya reducida, el presunto ladrón aprovechó para tomar la bicicleta y huir pedaleando en ella rápidamente. Solo unos segundos después una mujer salió de la vivienda con un elemento contundente detrás del señalado, quien ya estaba a punto de cruzar la esquina. La mujer fue tras él, pero no alcanzó. Por su parte, otras dos personas salieron de la vivienda y ayudaron a que la víctima se reincorporara. Más tarde, el hombre tuvo que ir de urgencias a un centro asistencial por la gravedad de las lesiones.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá se pronunció sobre el hecho y dijo que una vez conoció el caso inició la búsqueda activa de la víctima y sus familiares. A través del programa Aide, la entidad activó el protocolo de acompañamiento y les ofreció apoyo para presentar la denuncia de manera telefónica y presencial. La Secretaría actualmente hace seguimiento al caso en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y demás autoridades competentes para dar con el responsable de este hecho.



¿Cómo está el hurto a personas en Bogotá?

Entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2026, Bogotá registró 69.330 casos de hurto a personas, lo que representa una reducción del 15,49 % en comparación con los 82.036 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025. Esta disminución refleja un descenso de 12.706 delitos registrados en la capital.

María Paula Rodríguez Rozo

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