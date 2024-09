No recaliente estos alimentos, pueden ser peligrosos para su salud: ¿cuáles son?

Recalentar alimentos es una práctica común en muchos hogares, especialmente para aprovechar las sobras y ahorrar tiempo. Sin embargo, no todas las comidas son seguras para hacer esta acción. Algunas pueden perder sus propiedades nutricionales o incluso volverse perjudiciales para la salud.

Alimentos que no debe recalentar

Pollo

El pollo es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo, pero recalentarlo puede ser peligroso. Según expertos en seguridad alimentaria, al nuevamente calentar esto, las proteínas cambian de composición, lo que puede causar problemas digestivos. Además, si no se hace a la temperatura adecuada, puede favorecer el crecimiento de bacterias como la Salmonella.

Espinacas

Las espinacas son ricas en nitratos, que son beneficiosos para la salud. Sin embargo, al recalentarlas pueden convertirse en nitritos y luego en nitrosaminas, compuestos que son potencialmente cancerígenos. Expertos en nutrición recomiendan consumirlas frescas o cocinarlas solo una vez para evitar estos riesgos.

Papas

Las papas son otro alimento que no debería recalentar. Al igual que las espinacas, las patatas contienen nitratos que pueden convertirse en nitritos al ser recalentadas. Además, al calentarlas nuevamente pueden desarrollar una textura y sabor poco agradable, lo que las hace menos apetecibles. Los expertos sugieren consumirlas recién cocidas para mantener sus propiedades nutricionales.

Huevos

Recalentar huevos cocidos o fritos puede ser peligroso. Las proteínas se descomponen y pueden volverse tóxicas cuando se hace esta acción. Esto puede causar problemas digestivos y, en algunos casos, intoxicación alimentaria. Los especialistas en seguridad alimentaria aconsejan consumirlos inmediatamente después de cocinarlos.

Arroz

El arroz cocido que se deja a temperatura ambiente puede desarrollar esporas de Bacillus cereus, una bacteria que produce toxinas que pueden causar vómitos y diarrea. Recalentarlo no siempre destruye estas toxinas, por lo que es crucial almacenarlo cocido en el refrigerador y consumirlo dentro de un día.



Métodos seguros para recalentar la comida

Expertos en seguridad alimentaria recomiendan varios métodos para recalentar alimentos de manera segura: