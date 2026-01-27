¿Por qué el Nokia 1100 volvió a ser viral en redes? Esto cuesta hoy el icónico celular

Para quienes vivieron los primeros años de los 2000 y presenciaron el auge inicial de los teléfonos móviles, hay un dispositivo que permanece intacto en la memoria de toda una generación por su novedad, funcionalidad y resistencia. Se trata del Nokia 1100, un modelo que marcó a generaciones y que, más de dos décadas después de su lanzamiento, vuelve a captar la atención en redes sociales y plataformas de comercio electrónico, esta vez como un objeto de colección.



Lanzado en 2003 y diseñado por por el búlgaro-estadounidense Dimitre Mehandjiysky, el Nokia 1100 se convirtió rápidamente en uno de los teléfonos más populares en Colombia y en diferentes partes del mundo. Su diseño sencillo, su bajo costo y una batería de larga duración lo posicionaron como el primer celular para millones de usuarios, en una época en la que la telefonía móvil apenas comenzaba a cobrar relevancia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con su icónico juego de 'la culebrita' este dispositivo conquistó a muchos, desde su lanzamiento, en el celular de menor costo de Nokia en el mercado de ese entonces, pues su objetivo principal fueron los mercados emergentes, como India, África y América Latina, por lo que se priorizó un precio accesible, cercano a los 100 dólares, junto con una durabilidad extrema y funciones esenciales.

El impacto del Nokia 1100 fue tal que en 2007 fue reconocido como el dispositivo electrónico más vendido de la historia, tras superar las 250 millones de unidades comercializadas a nivel global. Esta cifra no solo lo consolidó como un fenómeno tecnológico, sino como un referente cultural dentro de la industria de las telecomunicaciones.



Durante años, este modelo fue sinónimo de durabilidad, su carcasa resistente y su funcionamiento básico lo hicieron ideal para un público que buscaba comunicación sin mayores complejidades tecnológicas. Con el paso del tiempo y la llegada de los smartphones, el Nokia 1100 fue quedando atrás frente a dispositivos con pantallas táctiles, acceso a internet, aplicaciones avanzadas y las nuevas necesidades del público.



¿Cuánto hay que pagar por un Nokia 1100 hoy?

Aunque su producción terminó aproximadamente hace 16 años, el Nokia 1100 nunca desapareció del todo, pues algunas unidades continuaron utilizándose en mercados específicos, como la venta de minutos celulares. Sin embargo, en la actualidad, el dispositivo ha vuelto a cobrar relevancia con una nueva función nostálgica, la de objeto de colección.



En plataformas de comercio electrónico como eBay, se ofrecen distintas versiones del Nokia 1100, algunas incluso conservan su caja y cargador, un detalle que incrementa considerablemente su valor entre coleccionistas y apasionados de la tecnología.

Publicidad

En Colombia, los precios parten desde los 85.000 pesos, dependiendo del estado del equipo. En el mercado internacional, los valores comienzan alrededor de los 70 dólares, aunque los ejemplares en excelente estado o completamente nuevos pueden alcanzar cifras mucho más altas.

Por otro lado, en plataformas como Mercado Libre, la disponibilidad es menor y los precios aumentan considerablemente. Allí se encuentran publicaciones como:



Nokia 1100 1MB / 100KB nuevo: $2.329.000

Nokia 1100 usado: $879.000

Según uno de los vendedores, estos valores responden a la escasez y el valor coleccionable del producto. “Solo quedan hoy dos unidades disponibles en el mundo totalmente nuevas; antes es un regalo, pues es de colección”, señala en la descripción. No obstante, se recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de venta para evitar sobrecostos o posibles estafas.

Publicidad

El renovado interés por el Nokia 1100 ha sido impulsado por la conversación digital en redes sociales y las modas actuales. El pasado 22 de diciembre, la marca Nokia compartió en Instagram una publicación en la que mostró varios de sus diseños iniciales.

en el que tuvieron diferentes comentarios en el que expresaron nostalgia y pidieron el regreso de equipos simples en un mundo dominado por la tecnología avanzada.

“Necesitamos tomar el teléfono con una sola mano y escribir mensajes solo con sentir el teclado, sin ver la pantalla. Sus juegos, su durabilidad”, escribió uno de los usuarios, reflejando el sentimiento de una generación que asocia el Nokia 1100 con una época más sencilla de la telefonía móvil.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co