Amplían plazos para solicitar y renovar créditos del Icetex para el primer semestre de 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció que extendió el calendario de trámites relacionados con créditos educativos correspondientes al primer semestre de 2026. La decisión pretende brindar "mayores oportunidades de acceso a educación superior a estudiantes colombianos" e incluye tanto a estudiantes que desean solicitar un nuevo crédito como a quienes ya cuenten con uno y deben renovarlo para continuar con la financiación de sus estudios.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, señaló que el calendario se amplió para "quienes deseen solicitar su crédito para estudios en el país en este semestre, así como aseguramos la financiación para más de 100.000 estudiantes que continúan en educación superior y solo necesitan renovar sus créditos para seguir estudiando".

El Icetex explicó que todos los trámites relacionados con la solicitud, renovación o gestión de créditos deben realizarse directamente a través de sus canales oficiales. La entidad indicó que estos servicios no tienen costo y que no es necesario recurrir a intermediarios para adelantar los procesos. Asimismo, recomendó a los estudiantes revisar con anticipación los requisitos y condiciones de cada línea de financiación.



El nuevo plazo para renovar créditos ya existentes con el Icetex

Uno de los cambios principales se relaciona con el plazo para renovar créditos ya existentes. Los estudiantes que actualmente financian su carrera con apoyo del Icetex y que deben realizar el proceso de renovación tendrán plazo hasta el 10 de abril para completar el trámite. La entidad estima que esta medida impacta a más de 100.000 beneficiarios en todo el país.



Estos estudiantes pertenecen a más de 1.100 municipios distribuidos en los 32 departamentos de Colombia y cursan programas de educación superior tanto dentro del país como en el exterior. La renovación del crédito permite garantizar el desembolso de los recursos destinados al pago de matrícula para el semestre en curso. El procedimiento de renovación requiere dos sencillos pasos:



Estudiantes tendrán que actualizar primero su información en el portal oficial del Icetex

en el portal oficial del Icetex Posteriormente, deben descargar e imprimir el formulario correspondiente y presentarlo en la institución de educación superior donde se encuentran matriculados. Este paso es necesario para que la universidad confirme la continuidad académica del estudiante y autorice el desembolso del crédito.

Plazos para solicitar nuevos créditos educativos con el Icetex

Además del proceso de renovación, el Icetex también informó sobre los plazos vigentes para la solicitud de nuevos créditos educativos. Estas opciones están dirigidas a estudiantes que ingresarán a programas de educación superior y necesitan financiación para cubrir el costo de la matrícula durante el semestre.



Talento STEM

Entre las líneas disponibles se encuentra el plan Talento STEM, dirigido a programas relacionados con ciencias, matemáticas, estadística, ingeniería, industria, construcción y tecnologías de la información. Este crédito permite financiar el valor de la matrícula bajo un esquema de pago a mediano plazo, en el que el estudiante cancela el 40% del crédito mientras se encuentra estudiando y el 60% restante después de graduarse. Para esta línea, el plazo de solicitud se mantendrá habilitado hasta el 18 de marzo.



Impulso Integral y Sostenible

Otra de las modalidades disponibles es el plan Impulso Integral y Sostenible, también bajo un esquema de pago del 40% durante el periodo de estudios y el saldo restante tras la finalización de la carrera. Esta línea está destinada a financiar programas académicos de áreas como administración, derecho, ciencias sociales, humanidades, artes, periodismo y sectores relacionados con el ámbito agropecuario. En este caso, las solicitudes podrán realizarse hasta el 13 de marzo.



Plan ETDH

La entidad también mantiene abierta la línea dirigida a programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), así como a cursos de educación continuada. Este crédito cubre estudios como diplomados, certificaciones o programas de formación complementaria. Bajo este esquema, los beneficiarios pagan el 30% del valor financiado mientras cursan el programa y el 70% restante después de finalizarlo. El plazo para postularse a esta modalidad se extendió hasta el 20 de marzo.



Plan Posgrado

En cuanto a los estudios de posgrado, el Icetex mantiene habilitadas dos alternativas de financiación. La primera corresponde al plan de posgrado en el país, orientado a especializaciones, maestrías y doctorados. Este crédito permite pagar el 40% durante el periodo académico y el 60% restante una vez finalizados los estudios. Las solicitudes para esta línea estarán abiertas hasta el 18 de marzo.

La segunda modalidad está dirigida a profesionales que desean cursar posgrados en medicina dentro de Colombia. Este plan financia la totalidad del valor de la matrícula y establece que el beneficiario pague el 20% del crédito mientras estudia, mientras que el 80% restante se cancela después de terminar el programa académico. El plazo de solicitud para esta línea también se fijó hasta el 18 de marzo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co