Estas son las personas que pueden obtener certificados del Sena sin hacer ningún curso

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió la convocatoria de la Certificatón CampeSENA 2026 "Cosechando Saberes", una iniciativa dirigida a campesinos y campesinas de todo el país que busca "reconocer y certificar la experiencia laboral" de los conocimientos y habilidades que han adquirido a lo largo de su trayectoria laboral.

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Esta estrategia hace parte del programa de 'Evaluación y Certificación de Competencias Laborales', mediante el cual el Sena valida aprendizajes obtenidos en la práctica, sin que las personas necesariamente hayan pasado por procesos de formación académica formal con el Sena. El objetivo, según la entidad, es reconocer saberes construidos en el trabajo cotidiano, principalmente en actividades relacionadas con el campo y la economía popular.

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La convocatoria estará abierta entre el 10 y el 24 de marzo de 2026 y cuenta con 5.000 cupos disponibles para personas que desarrollen labores en diferentes sectores productivos. Quienes participen en el proceso podrán demostrar sus habilidades y obtener un certificado que respalde oficialmente su experiencia.



Sena certificará habilidades de campesinos que cumplan estos requisitos

Según explicó Natalia Grajales, directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del Sena, "desde el SENA impulsamos el trabajo decente, el reconocimiento de derechos y la dignificación de las condiciones de vida de las y los trabajadores". Interesados deben tener en cuenta que el proceso no corresponde a un curso o programa de formación, es una evaluación que permite verificar las competencias que las personas han adquirido a partir de su experiencia laboral. La oferta de certificación contempla 176 oficios en diferentes áreas productivas. Entre los sectores incluidos se encuentran:



Acuicultura

Agroindustria de la panela

Agroindustria del banano

Agua potable y saneamiento básico

Artesanías

Avicultura

Cacao y chocolatería

Cadena de la guadua

Café

Caucho

Construcción e infraestructura

Cosecha y poscosecha de frutas y hortalizas

Diseño, confección y moda

Economía campesina

Gestión administrativa

Gestión de procesos productivos

Industria del azúcar y biocombustibles

Mercadeo

Música

Palma de aceite y oleaginosas

Pesca

Procesamiento de alimentos

Producción agropecuaria ecológica

Producción agrícola

Producción forestal

Producción pecuaria

Sector eléctrico

Servicios ambientales

Servicios financieros

Soldadura

Talento humano

Transporte

Turismo

Dentro de estos sectores se encuentran diferentes normas de competencia laboral que podrán ser certificadas. Algunos de los oficios incluidos en la convocatoria son:



Mantener cultivos acuícolas de acuerdo con manuales técnicos.

Cosechar producción acuícola según requerimientos técnicos.

Preparar sitios de cultivo siguiendo buenas prácticas acuícolas.

Sembrar especies acuícolas de acuerdo con procedimientos técnicos.

Moler caña bajo métodos de producción establecidos.

Concentrar jugo de caña según procedimientos técnicos.

Moldear panela conforme a especificaciones del producto.

Granular panela según criterios técnicos.

Cosechar racimos de banano siguiendo procedimientos técnicos.

Potabilizar agua de acuerdo con normas técnicas y ambientales.

Tratar aguas residuales según parámetros técnicos.

Elaborar piezas artesanales mediante técnicas tradicionales.

Preparar materiales reciclados para producción artesanal.

Operar telar de acuerdo con técnicas de tejido.

Extraer tintes naturales con procedimientos artesanales.

Encasetar aves bajo procedimientos técnicos.

Levantar aves conforme a normas sanitarias.

Seleccionar huevos siguiendo procedimientos establecidos.

Sacrificar aves según normativa sanitaria vigente.

Manejar residuos avícolas conforme a regulación ambiental.

Cosechar cacao de acuerdo con procedimientos técnicos.

Preparar guadua según métodos establecidos.

Recolectar café conforme a criterios técnicos.

Beneficiar café según procesos de producción.

Recolectar látex en cultivos de caucho.

Replantear diseños de obra en construcción.

Pañetar superficies de acuerdo con especificaciones técnicas.

Instalar aparatos sanitarios según normativa vigente.

Recolectar productos agrícolas en cultivos diversos.

Acondicionar productos agrícolas después de la cosecha.

Operar máquinas de confección industrial.

Preparar operaciones de costura.

Digitar textos bajo normas técnicas.

Organizar reuniones de acuerdo con procedimientos administrativos.

Prospectar clientes para procesos comerciales.

Elaborar quesos de acuerdo con normativa sanitaria.

Manipular alimentos conforme a normas sanitarias.

Manejar colmenas en procesos apícolas.

Instalar redes eléctricas internas.

Reciclar residuos orgánicos bajo procedimientos ambientales.

Manejar transacciones monetarias en servicios financieros.

Conducir vehículos livianos conforme a normas de tránsito.

¿Cómo postularse a nueva 'Certificatón' del Sena?

Las personas interesadas en participar deberán ingresar al portal oficial del Sena y completar el formulario de inscripción disponible en el espacio destinado para la Certificatón CampeSENA 2026. Allí podrán revisar las normas de competencia disponibles y seleccionar la certificación que corresponda a su experiencia laboral.

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El anuncio de la convocatoria se realizó durante un mercado campesino organizado en la sede de la Dirección General del Sena en Bogotá. En la actividad participaron productores rurales, trabajadores de la economía popular y personas que han participado en procesos de certificación en años anteriores.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co