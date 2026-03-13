Capturan mamá en Medellín que habría grabado material obsceno de su hija con discapacidad cognitiva

Las autoridades en Medellín, Antioquia, capturaron a una mujer señalada de grabar videos inapropiados de su propia hija, una niña de 12 años con condición de discapacidad cognitiva.



De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los hechos ocurrieron en octubre del año 2025 en una vivienda del barrio Castilla, noroccidente de la capital antioqueña, donde, al parecer, esta mamá realizó tocamientos de carácter sexual a la menor, de 12 años, situación que habría grabado, almacenado y divulgado con un tercero.

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La mujer fue imputada por los delitos de pornografía con menor y actos sexuales con menor de 14 años. Sin embargo, la señalada no aceptó los cargos en su contra, pero un juez de control de garantías la envió a prisión mientras se adelantan las investigaciones y se establece su responsabilidad en los hechos.



Capturada mujer que habría grabado material sexual de una niña de 10 años

En otra zona de Colombia, específicamente en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, las autoridades informaron sobre la captura de una mujer que habría grabado contenido de connotación sexual con una menor de 10 años, quien era familiar suya.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 8 y 9 de enero del año 2023, en una residencia ubicada en el municipio. La mujer de 24 años, quien estaba al cuidado de la menor de edad afectada, al parecer, le pidió a la pequeña de 10 años que posara ante la cámara haciendo gestos y movimientos sexuales.



Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, con el respaldo de la Policía Nacional, materializaron la orden de captura contra la mujer, luego de que esta se presentara en la sede de la Fiscalía de la ciudad. Un fiscal de la Seccional Vichada le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años, cargos que no fueron aceptados por la procesada.



¿Cómo denunciar maltrato infantil y abuso sexual?

En Colombia, la denuncia del maltrato infantil y del abuso sexual es un deber legal y un mecanismo fundamental para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de estos hechos puede y debe reportarlos, incluso de manera anónima.



Una de las principales rutas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la Línea 141, disponible las 24 horas en todo el país. Este canal permite activar de inmediato medidas de protección para el menor. También se puede acudir a una Comisaría de Familia, especialmente cuando el presunto agresor hace parte del núcleo familiar, ya que estas entidades pueden dictar medidas urgentes de protección.

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Otra opción es presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, llamando a la línea 122, de forma presencial o mediante el sistema de denuncia virtual. En casos de riesgo inmediato, se recomienda comunicarse con la Policía Nacional a través del 123, para una intervención urgente.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo brinda orientación y acompañamiento a las víctimas y sus familias. La legislación colombiana protege al denunciante de represalias y prioriza el interés superior del menor. Denunciar a tiempo puede salvar una vida y evitar que el abuso continúe.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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