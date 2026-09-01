¿Quiere hacer un doctorado en Australia? Requisitos para aplicar a una beca que cubre la matrícula

La Trobe University, en Australia, abrió una convocatoria de becas de investigación de posgrado basadas en proyectos, una alternativa para quienes buscan realizar un doctorado y vincularse a investigaciones en áreas como salud, medicina, inteligencia artificial, ingeniería, educación, ciencias sociales y biología, "una oportunidad para que profesionales de Bogotá conecten su talento con redes globales de conocimiento", indicó el Distrito al difundir esta convocatoria en el Boletín de Oferta Internacional.

De acuerdo con la universidad, las solicitudes de becas para proyectos de doctorado "están abiertas durante todo el año" tanto para estudiantes nacionales como internacionales. Entre los beneficios se contempla un estipendio de 36.000 dólares australianos al año, de acuerdo con la tarifa correspondiente a 2026, durante un periodo de tres años y medio. Además, los seleccionados pueden recibir una beca para cubrir la matrícula durante cuatro años, así como apoyos relacionados con la tesis y la reubicación.



¿Qué cubre la beca de doctorado en Australia?

La financiación está diseñada para acompañar al estudiante durante buena parte de su formación doctoral. De acuerdo con la información publicada por La Trobe University, quienes sean seleccionados podrán acceder a:



Un estipendio de AUD 36.000 anuales durante 3,5 años.

Cobertura de la matrícula por un periodo de hasta cuatro años.

Apoyo para gastos relacionados con la tesis.

Subsidios de reubicación.

La posibilidad de comenzar el doctorado en diferentes momentos del año, dependiendo del proyecto y del respaldo del supervisor.

El monto del estipendio corresponde a la tarifa de tiempo completo establecida para 2026 y las condiciones concretas pueden estar relacionadas con las características del proyecto de investigación elegido. Por esta razón, antes de presentar una solicitud, los candidatos deben revisar tanto las condiciones generales de admisión al doctorado como los requisitos específicos de la investigación a la que quieren postularse.



¿Cómo postularse a las becas de La Trobe University?

Compruebe que cumple con los requisitos de admisión para cursar un doctorado en la universidad.

Revise los proyectos disponibles y escoja aquel que se ajuste a su formación e intereses de investigación

Una vez seleccionado el proyecto, es necesario revisar sus condiciones particulares y comunicarse con el supervisor principal. En ese contacto, el candidato debe proporcionar información que permita evaluar su perfil. Entre los documentos solicitados se encuentran:

Una declaración en la que explique su interés por el proyecto y sus objetivos de investigación.

Expedientes o certificados académicos.

Una copia de la tesis de investigación, cuando corresponda.

Publicaciones académicas relevantes, si las tiene.

Hoja de vida.

El supervisor será quien determine si el candidato cumple con las condiciones para avanzar. "No envíe su solicitud a través de nuestro portal en línea sin una invitación de su supervisor principal, ya que no será aceptada sin su apoyo", advirtió la universidad. En el caso de los estudiantes internacionales, estos deben cumplir con las condiciones de ingreso al doctorado y las exigencias del proyecto; además, deberán diligenciar un Research Statement Form, documento en el que presentan su propuesta y enfoque de investigación.



Proyectos disponibles para hacer el doctorado

La convocatoria reúne investigaciones de diferentes áreas académicas. Los proyectos disponibles incluyen temas relacionados con medicina, inteligencia artificial, educación, salud pública, ingeniería y ciencias sociales. Entre las opciones aparecen las siguientes:



Salud y ciencias humanas

PRO-25108: construcción de un sistema hospitalario de atención médica aliada sostenible y resiliente.

construcción de un sistema hospitalario de atención médica aliada sostenible y resiliente. PRO-26139: estudio sobre la carga de la displasia de cadera y la comparación de alternativas de rehabilitación en adolescentes y adultos jóvenes.

estudio sobre la carga de la displasia de cadera y la comparación de alternativas de rehabilitación en adolescentes y adultos jóvenes. PRO-26140: investigación sobre el apoyo a participantes del NDIS con discapacidad intelectual para un envejecimiento adecuado.

Medicina y oncología

PRO-25110: desarrollo de inhibidores de HCK.

desarrollo de inhibidores de HCK. PRO-25114: resistencia inherente y adquirida a los inhibidores de la vía MAPK.

resistencia inherente y adquirida a los inhibidores de la vía MAPK. PRO-25118: uso de nanotecnología para mejorar la administración de fármacos y genes.

uso de nanotecnología para mejorar la administración de fármacos y genes. PRO-25121: identificación de factores relacionados con la transformación preleucémica.

identificación de factores relacionados con la transformación preleucémica. PRO-25122: investigación sobre inmunovigilancia de neoplasias mieloides.

investigación sobre inmunovigilancia de neoplasias mieloides. PRO-26124: estudio de la variación epigenética, la biología del cromosoma X y la genómica de lectura larga en poblaciones humanas y cáncer.

Ingeniería, informática e inteligencia artificial

PRO-25117: sistemas robóticos para inspeccionar tanques de agua de gran escala.

sistemas robóticos para inspeccionar tanques de agua de gran escala. PRO-25123: sensores de presión flexibles y sistemas electrónicos blandos para dispositivos biomédicos y portátiles.

sensores de presión flexibles y sistemas electrónicos blandos para dispositivos biomédicos y portátiles. PRO-25127: simulación de líneas de luz de sincrotrón y XFEL mediante aprendizaje automático.

simulación de líneas de luz de sincrotrón y XFEL mediante aprendizaje automático. PRO-26142: utilización de visión artificial e inteligencia artificial para clasificar pastos mediante drones y apoyar el pastoreo de precisión en la producción lechera.

utilización de visión artificial e inteligencia artificial para clasificar pastos mediante drones y apoyar el pastoreo de precisión en la producción lechera. PRO-26143: desarrollo de sensores portátiles basados en inteligencia artificial para monitorear en tiempo real el comportamiento y bienestar de vacas lecheras.

Educación

PRO-26135: comprender el éxito en la retención de docentes en escuelas con alta rotación de personal: un enfoque de estudio de caso

Humanidades y ciencias sociales

PRO-26136: la historia política de la poesía colonial australiana.

Psicología y salud pública

PRO-25129: respuestas para niños afectados por el consumo de sustancias dentro de la familia.

respuestas para niños afectados por el consumo de sustancias dentro de la familia. PRO-26137: seguridad frente a la violencia familiar en familias de las Primeras Naciones involucradas en procesos ante tribunales de familia.

seguridad frente a la violencia familiar en familias de las Primeras Naciones involucradas en procesos ante tribunales de familia. PRO-26141: desigualdades relacionadas con el consumo de alcohol.

desigualdades relacionadas con el consumo de alcohol. PRO-26146: predictores y trayectorias de cambio en terapia familiar a partir de datos clínicos recopilados de manera rutinaria.

Investigación en salud rural

PRO-26144: investigación sobre daño al ADN mediante imágenes avanzadas.

investigación sobre daño al ADN mediante imágenes avanzadas. PRO-26145: imágenes de molécula única aplicadas a la búsqueda de homología de ADN.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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