¿Qué es un "enjambre sísmico"? El SGC explicó qué ocurre con la actividad sísmica en Chocó

La actividad sísmica en Chocó ha continuado en las semanas posteriores al sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) registró 1.340 sismos en el departamento hasta el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, el SGC aclaró que estos movimientos no hacen parte necesariamente de una misma secuencia sísmica. Al analizar la ubicación, la profundidad y la forma en que se han presentado los eventos, los expertos identificaron dos zonas con comportamientos diferentes.

Por un lado, están las réplicas del sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar. Por otro, se encuentra un conjunto de sismos registrados en otros municipios del departamento, cuyo comportamiento es compatible con lo que se conoce como un "enjambre sísmico". Comprender esta diferencia permite "conocer mejor cómo se comportan estos eventos y por qué el monitoreo científico continuo es fundamental", indicó la entidad.



¿Qué es un "enjambre sísmico"?

Según la explicación del SGC, un enjambre sísmico es un conjunto de sismos que se concentra en una determinada región y que presenta una actividad superior a la observada habitualmente en ese sector. A diferencia de una secuencia de réplicas, estos movimientos no necesariamente muestran una disminución progresiva de su frecuencia y magnitud. Pueden presentarse con diferentes magnitudes y variar en su frecuencia de ocurrencia. Por eso, "el SGC mantiene el monitoreo permanente e informará cualquier cambio relevante".

El SGC señaló que los enjambres sísmicos pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses, antes de disminuir o desaparecer. "Están a una profundidad y ubicación diferente del evento de magnitud 7,4 M. Están confinados en una región, presentando una actividad mayor a la observada en años anteriores. Presentan diferentes magnitudes y una frecuencia de ocurrencia variable, sin disminuir progresivamente como ocurre en una secuencia de réplicas", explicó la entidad, que también enfatizó en que la presencia de este enjambre igualmente no permite predecir que ocurrirá un sismo de mayor magnitud.



🧵 ¿Qué está pasando con la actividad sísmica en Chocó después del sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto?



La RSNC ha registrado cientos de sismos en el departamento en las últimas semanas. Pero hay algo importante: no todos presentan el mismo comportamiento.



Abrimos hilo 👇 pic.twitter.com/L2FzWh5k5l — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 1, 2026

Publicidad

¿Qué encontró el SGC en la actividad sísmica del Chocó?

El análisis de la RSNC permitió separar los sismos registrados en Chocó en dos grupos. "El análisis de la distribución espacial, profundidad y comportamiento en el tiempo permitió identificar dos grupos de actividad sísmica: uno corresponde a una secuencia de réplicas; el otro presenta características compatibles con un enjambre sísmico":



El primer grupo está compuesto por más de 260 sismos ubicados alrededor de San José del Palmar, con profundidades de entre 70 y 105 kilómetros. "Por su ubicación y la disminución progresiva de su frecuencia y magnitud, corresponden a réplicas del sismo del 10 de agosto".

está compuesto por con profundidades de entre 70 y 105 kilómetros. "Por su ubicación y la disminución progresiva de su frecuencia y magnitud, corresponden a réplicas del sismo del 10 de agosto". El segundo grupo tiene más de 900 sismos concentrados principalmente en los municipios de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan. Estos movimientos se han producido a profundidades de entre 30 y 60 kilómetros, "comportamiento compatible con un enjambre sísmico".

Por su ubicación y profundidad, estos eventos no corresponden al mismo grupo de las réplicas asociadas al sismo de magnitud 7,4. "Presentan diferentes magnitudes y una frecuencia de ocurrencia variable, sin disminuir progresivamente como ocurre en una secuencia de réplicas", indicó la entidad. El SGC explicó que los enjambres sísmicos sí se han presentado anteriormente en Colombia. La RSNC "ha identificado enjambres sísmicos similares en otras regiones, uno de ellos es el clúster sísmico del Cauca, en el suroccidente colombiano, pero esta es la primera vez que un enjambre sísmico es ampliamente sentido por la población".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL