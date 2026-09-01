D4vd se declara no culpable del asesinato de Celeste Rivas: abogados renunciaron a su defensa

El trágico caso en torno a la muerte de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años cuyos restos desmembrados fueron hallados en el maletero de un Tesla, sumó un nuevo capítulo crucial en los tribunales de Los Ángeles. David Anthony Burke, el cantante y compositor de 21 años conocido artísticamente como D4vd, compareció el lunes 31 de agosto de 2026 para declararse formalmente no culpable de los cargos de asesinato en primer grado, abuso sexual continuo de una menor y mutilación de restos humanos.

Sin embargo, esta no fue la única noticia que dejó a la prensa la audiencia contra el rapero, también estuvo marcada por un giro inesperado. El prestigioso equipo de abogados privados que representaba al rapero presentó una renuncia en bloque, lo que terminó en la designación inmediata de un defensor público de oficio para el famoso.



D4vd se declaró no culpable del asesinato de Celeste Rivas

La comparecencia se llevó a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, bajo la dirección de la jueza Charlaine F. Olmedo. Durante la sesión se formalizó la lectura de cargos con pruebas presentadas por la Fiscalía y el artista compareció custodiado y escuchó las acusaciones que podrían arrebatarle definitivamente la libertad.

En medio de la audiencia, la jueza Olmedo preguntó directamente a Burke si aceptaba la renuncia de sus abogados defensores privados y el traslado de su representación legal a la Oficina del Defensor Público. Él solo dijo: "Sí". Posteriormente, su nuevo abogado, el defensor público adjunto Walid Kandeel, presentó formalmente la declaración de no culpabilidad en nombre de Burke. Kandeel solicitó de inmediato aplazar la comparecencia para poder revisar el vasto volumen de pruebas acumuladas, pero la jueza rechazó la petición de postergación.



David Anthony Burke permanece detenido sin derecho a fianza y deberá regresar a la corte el próximo 19 de octubre de 2026 para una audiencia de estado procesal. Según el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, una vez que la defensa esté lista, el juicio formal se celebrará en un plazo de 90 días a partir de esa fecha.



¿Qué pasó con los abogados de D4vd?

La comparecencia estuvo fuertemente marcada por la sorpresiva salida de la reputada abogada Blair Berk, junto a las abogadas Marilyn Bednarski y Regina Peter, quienes habían liderado la defensa del cantante de "Romantic Homicide" durante las etapas previas del proceso. Berk comunicó al juez que su equipo deseaba renunciar a la representación legal de Burke, una solicitud que fue aprobada de inmediato por la jueza Olmedo. Aunque durante la audiencia pública no se revelaron los motivos específicos de la dimisión voluntaria de los abogados de confianza, trascendió que el cambio se vincula a las finanzas del acusado.



Al asumir el caso, el defensor público asignado, Walid Kandeel, expresó sus condolencias a la familia de la víctima pero subrayó su compromiso técnico: "Reconocemos la pérdida de vidas que subyace a las acusaciones y expresamos nuestras condolencias a quienes atraviesan este duelo. Al mismo tiempo, David Burke tiene derecho a una defensa que tome en serio sus circunstancias y examine minuciosamente las pruebas. Estamos comprometidos a brindarle esa defensa".



¿Quién era Celeste Rivas?

Celeste Rivas Hernández tenía apenas 14 años y vivía en la comunidad de Lake Elsinore, en el oeste del condado de Riverside. El 8 de septiembre de 2025, un día después de la fecha en la que Celeste habría celebrado su cumpleaños número 15, empleados del depósito de vehículos Hollywood Tow, en Los Ángeles, reportaron un fuerte olor a descomposición que provenía del maletero de un Tesla abandonado. Al abrir el compartimento de almacenamiento del auto, los oficiales encontraron los restos desmembrados de la menor dentro de dos bolsas para cadáveres.

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La Fiscalía del condado de Los Ángeles sostiene que Burke asesinó a Celeste Rivas premeditadamente para proteger su lucrativa carrera musical. Según los registros obtenidos de una cuenta de iCloud, Burke mantuvo una relación con Celeste que se remontaba a 2022, cuando la niña tenía solo 11 años y él era mayor de edad. Los investigadores presentaron mensajes de texto de explícito contenido sexual intercambiados entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, los cuales revelaron que la adolescente había estado embarazada y que discutían sobre una posible cita para un aborto.

Sin embargo, la relación se tornó conflictiva en abril de 2025. En vísperas del lanzamiento del álbum debut de D4vd, titulado "Withered", Celeste amenazó con revelar públicamente la relación sexual ilegal y terminar con su carrera artística. Según los fiscales, para silenciarla, Burke solicitó un servicio de transporte privado la noche del 23 de abril de 2025 para trasladarla desde Lake Elsinore hasta su residencia en Hollywood Hills.

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La policía sostiene que Celeste fue asesinada en el lugar y que, tras cometer el crimen, Burke presuntamente colocó el cadáver en una piscina inflable en su garaje y procedió a desmembrarlo con una motosierra. Durante los allanamientos en septiembre de 2025, los detectives hallaron muestras de sangre y ADN que coinciden con Celeste en el garaje de Burke.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co