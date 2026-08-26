Gobierno De la Espriella ordena extradición de cinco ciudadanos que participaron en diálogos de paz

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ha ordenado que se haga efectiva la extradición de cinco ciudadanos a Estados Unidos, acusados de delitos como narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, pero cuya orden había sido suspendida debido a que habían participado en distintos procesos de paz con el gobierno anterior. “Han seguido delinquiendo burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”, aseguró en una alocución este miércoles.

“Colombia necesita una paz verdadera no una política que convierta el diálogo en impunidad, la paz total fracasó en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a criminales sin que, en casos como los que hoy nos ocupan, se verificaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz", añadió, haciendo énfasis en que su gobierno se centrará en una política de "seguridad, legalidad y autoridad del Estado".

En ese sentido, dijo que no permitirá que los procesos de paz sean "refugios frente a la justicia" y un "salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables, y en este gobierno no hay forma distinta que sometiéndose a la justicia".



De la Espriella específico que la entrega en extradición de estos cinco ciudadanos ya había sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero su entrega permanecía suspendida, precisamente, por los "procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior". Estos son los nombres de los señalados delincuentes:



Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo

Carmen Emelio, alias Muñeca

Giovanni Andrés Rojas, alias Araña

Gabriel Yepes Mejía, alias HH

Fredy Castillo, alias Pinocho

Uno de los nombres que más ha sonado es alias Araña, quien funge como líder de la organización Comandos de Frontera (CDF), considerada un apéndice de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, la cual delinque en la zona de frontera con Ecuador y Nariño. Por otro lado, alias El Mocho Olmedo es el segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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