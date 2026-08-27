Cayó el premio mayor de Baloto Revancha de $11.600 millones: ya hay nuevo acumulado

El sorteo 2.701 de Baloto Revancha dejó un nuevo ganador del premio mayor. La combinación que salió este miércoles 26 de agosto permitió que una persona se llevara los $11.600 millones que estaban acumulados en esta modalidad del juego. De acuerdo con la información entregada después del sorteo, el tiquete ganador fue registrado en Palestina, Caldas, municipio que se convirtió en el lugar de origen del nuevo ganador del premio mayor. En total, el sorteo registró 25.390 ganadores entre las diferentes categorías de premios. La bolsa total destinada a los jugadores en esta jornada alcanzó los $11.696.963.550.



¿Cuáles fueron los números ganadores de Baloto Revancha?

La combinación correspondiente al sorteo 2.701 estuvo conformada por los números:



Números ganadores: 02 - 18 - 19 - 25 - 26

Superbalota: 08

El premio mayor correspondía a quienes lograran acertar los cinco números principales y la SuperBalota. En esta categoría hubo un ganador, quien recibió los $11.600 millones acumulados. Además del premio mayor, Baloto Revancha entregó dinero en las demás categorías.



Nuevo acumulado de Baloto Revancha para el sábado 29 de agosto

Después de entregar los $11.600 millones del premio mayor, el acumulado de Revancha comenzó nuevamente. Para el sábado 29 de agosto de 2026, el juego anunció un nuevo acumulado de $2.000 millones. De esta manera, quienes participen en el próximo sorteo podrán buscar el nuevo premio mayor, que parte de ese valor después de que el acumulado anterior tuviera ganador.



¿Cómo se juega Baloto Revancha?

Para participar en Baloto Revancha es necesario jugar primero Baloto. El jugador debe escoger cinco números entre el 1 y el 43, sin repetir, y posteriormente seleccionar una SuperBalota entre el 1 y el 16. Revancha utiliza los mismos números que se seleccionaron para Baloto y requiere el pago de un valor adicional de $3.000, IVA incluido.

La apuesta puede hacerse de dos maneras. Una de ellas es manual, mediante la selección de los números que el jugador prefiera. La otra es automática, en la que el sistema selecciona los números de manera aleatoria. En ambos casos, el tiquete expedido sirve como comprobante de la apuesta. Los resultados del sorteo y la información correspondiente a los premios pueden ser consultados una vez finalice cada jornada por sus canales oficiales, o en Canal 1.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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