No será una Luna cualquiera: eclipse del 27 de agosto ocultará casi por completo el satélite

Los colombianos tendrán una posición privilegiada para observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de 2026. Durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28, la Luna atravesará un eclipse lunar parcial excepcionalmente profundo, un evento que permitirá ver cómo la sombra de la Tierra cubre casi por completo el disco lunar. Según datos de la NASA y de la plataforma especializada Time and Date, la cobertura alcanzará cerca del 96 % de la superficie visible, una magnitud poco habitual incluso entre los eclipses parciales.

Aunque no se tratará de un eclipse total, la profundidad del fenómeno hará que la Luna cambie drásticamente de apariencia durante varias horas. En algunos momentos, el satélite natural podría adquirir tonalidades rojizas o cobrizas que recuerdan a la llamada "Luna de sangre", uno de los efectos visuales más conocidos de este tipo de eventos. La buena noticia para quienes quieran observarlo es que no será necesario utilizar telescopios ni filtros especiales. Si las condiciones meteorológicas acompañan, bastará con mirar al cielo para seguir el avance de la sombra terrestre sobre la Luna.



Eclipse lunar de agosto: así se verá el fenómeno en Colombia

Colombia hace parte de las regiones desde donde el eclipse podrá observarse con muy buenas condiciones. De acuerdo con la información de la NASA, las etapas principales del evento coincidirán con horas nocturnas en gran parte del continente americano, lo que permitirá seguir la evolución del fenómeno desde que la sombra comienza a avanzar sobre la Luna hasta alcanzar su punto máximo.

Uno de los aspectos más llamativos será el nivel de cobertura. Durante el momento de mayor intensidad, solo una pequeña porción de la Luna permanecerá iluminada, mientras el resto quedará sumergido en la sombra terrestre. Esto provocará una imagen poco frecuente que podrá apreciarse desde distintas regiones del país siempre que el cielo permanezca despejado.



Según los cálculos de Time and Date, en Colombia el eclipse lunar comenzará con la fase penumbral hacia las 6:23 p. m. del jueves 27 de agosto. La fase parcial arrancará aproximadamente a las 7:33 p. m., momento en el que la sombra de la Tierra empezará a cubrir de forma visible la Luna. El máximo del eclipse se producirá alrededor de las 9:12 p. m., cuando cerca del 96% de la superficie lunar quedará oculta. Después, la fase parcial finalizará sobre las 10:51 p. m., mientras que el fenómeno concluirá completamente cerca de las 12:01 a. m. del viernes 28 de agosto.



Los expertos recomiendan buscar lugares con baja contaminación lumínica para apreciar mejor los cambios de color y los contrastes generados por la sombra terrestre. Sin embargo, el eclipse también podrá observarse desde áreas urbanas, ya que el tamaño aparente de la Luna permitirá distinguir claramente el fenómeno.



¿Por qué este eclipse lunar es tan especial?

Los eclipses lunares parciales ocurren con cierta regularidad, pero el de agosto de 2026 destaca por la profundidad que alcanzará. La NASA y varios observatorios internacionales han señalado que la umbra terrestre cubrirá aproximadamente entre el 93 % y el 96 % del disco lunar visible, un porcentaje que lo acerca visualmente a un eclipse total.

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Por esa razón, muchos astrónomos consideran que será uno de los eclipses parciales más destacados de los próximos años. La Luna permanecerá durante varias horas atravesando las diferentes fases del fenómeno, ofreciendo suficientes oportunidades para observar cambios progresivos en su apariencia. Además, millones de personas podrán seguirlo simultáneamente desde América, Europa y África, algo que convierte este tipo de eventos en uno de los espectáculos astronómicos más universales.

El eclipse de agosto ha sido asociado en diferentes medios con el término "Luna de sangre". Aunque técnicamente el fenómeno será parcial y no total, existe la posibilidad de que buena parte de la superficie lunar adquiera tonos rojizos o anaranjados durante las fases más profundas del eclipse. La explicación se encuentra en la atmósfera terrestre. Cuando la Tierra bloquea la luz directa del Sol, parte de esa iluminación atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a la Luna. Durante ese recorrido, los colores azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las tonalidades rojas continúan su camino y terminan proyectándose sobre la superficie lunar.

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Este mismo fenómeno físico es el responsable de los colores intensos que suelen observarse durante algunos amaneceres y atardeceres. La diferencia es que, durante un eclipse, ese efecto se proyecta sobre la Luna y puede hacer que el satélite adopte una apariencia rojiza muy llamativa.



El eclipse lunar podrá verse sin equipos especiales

A diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares, observar este fenómeno no implica ningún riesgo para la visión. La NASA recuerda que los eclipses lunares pueden contemplarse directamente sin necesidad de protección ocular. Esto significa que cualquier persona podrá disfrutar del espectáculo a simple vista, tomar fotografías o utilizar binoculares y telescopios para apreciar más detalles de la superficie lunar. Por su profundidad, su amplia visibilidad en Colombia y la posibilidad de que la Luna adquiera tonalidades rojizas, el eclipse del 27 y 28 de agosto se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año para quienes acostumbren mirar al cielo nocturno.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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