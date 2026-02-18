UNAD ya abrió convocatoria para estudiar una carrera gratis en 2026: aliste estos documentos

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) anunció recientemente que ya inició el proceso de inscripción para quienes deseen ser beneficiarios de la Política de Gratuidad en la matrícula correspondiente a la vigencia 2026-I, periodo académico 16-02. La gestión, que permitirá a estudiantes comenzar sus estudios el 31 de marzo, se realiza a través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados y del Sistema Nacional de Registro y Control Académico.

Esta política hace parte de una estrategia del Gobierno Nacional orientada a facilitar el acceso a la educación superior pública a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Mediante este mecanismo, el Estado asume el valor de la matrícula en programas de pregrado, ya sean técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios, en instituciones públicas de educación superior del país. Además, para el periodo 2026-I (16-02), la universidad informó que algunos programas no estarán disponibles para primera matrícula.



Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios

Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones

Tecnología en Gestión de Transportes

Tecnología en Gestión Industrial

Tecnología en Producción Agrícola

Tecnología en Producción Animal

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Tecnología en Desarrollo de Software

Tecnología en Logística Industrial

Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo

Tecnología en Producción de Audio, Filosofía

De igual forma, debido a sus procesos específicos de admisión, los programas de Derecho, Psicología y Radiología e Imágenes Diagnósticas no estarán habilitados para esta convocatoria.



Requisitos para postularse a convocatoria de la UNAD

Los interesados, tanto aspirantes nuevos como estudiantes antiguos, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:



No poseer título profesional universitario.

Pertenecer a alguno de los grupos poblacionales priorizados o encontrarse dentro de los rangos socioeconómicos definidos.

Entre los grupos contemplados se encuentran personas clasificadas en estratos 1, 2, 3 o sin estrato; integrantes de pueblos indígenas; población Rrom; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; víctimas del conflicto; personas con discapacidad; comunidades campesinas; población privada de la libertad; y personas registradas en los grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos. La acreditación de estas condiciones deberá realizarse mediante documentos que respalden la información suministrada.



Fechas del proceso con la UNAD a tener en cuenta

El calendario definido para esta convocatoria establece las siguientes etapas:



Postulación y envío de documentos: desde el 18 de febrero de 2026 a partir de las 12:00 del mediodía hasta el 25 de febrero de 2026. Después de esta fecha se restringirá la recepción de correos, ya sea por vencimiento del plazo o por completar los cupos disponibles.

desde el 18 de febrero de 2026 a partir de las 12:00 del mediodía hasta el 25 de febrero de 2026. Después de esta fecha se restringirá la recepción de correos, ya sea por vencimiento del plazo o por completar los cupos disponibles. Registro y validación documental: del 18 al 28 de febrero de 2026.

del 18 al 28 de febrero de 2026. Validación de información: del 28 de febrero al 2 de marzo de 2026.

del 28 de febrero al 2 de marzo de 2026. Inicio de notificaciones de aceptación: a partir del 3 de marzo de 2026.

a partir del 3 de marzo de 2026. Fecha límite de pago de derechos complementarios, cuando aplique: hasta el 16 de marzo de 2026 a las 3:00 p. m.

cuando aplique: hasta el 16 de marzo de 2026 a las 3:00 p. m. Inicio del periodo académico: 31 de marzo de 2026.

31 de marzo de 2026. Finalización del periodo académico: 3 de agosto de 2026.

La universidad aclaró que el proceso de postulación debe realizarse una sola vez por cada aspirante.



¿Cómo postularse a la convocatoria?

Para participar, la UNAD habilitó cuentas de correo electrónico en cada centro, que estarán activas únicamente durante el periodo señalado o hasta que se complete el número de cupos asignados. Cada aspirante deberá enviar su documentación al centro más cercano a su lugar de residencia, que podrá consultar en los canales oficiales de la institución.

La atención se efectuará en orden de recepción y se tendrá en cuenta un único envío dirigido a una sola cuenta de correo institucional. En el caso de estudiantes antiguos interesados en el beneficio, el envío deberá hacerse desde el correo institucional con dominio @unadvirtual.edu.co. No se aceptarán postulaciones enviadas desde cuentas diferentes.



Los estudiantes que tengan su cuenta institucional inactiva por no haber registrado matrícula durante el último año deberán tramitar previamente su reingreso a la universidad. En ese caso, podrán enviar la postulación desde un correo personal, adjuntando el Formato Único de Solicitud (FUS) de reingreso debidamente diligenciado.



En el cuerpo del correo se deberán consignar datos personales como número y tipo de documento, nombres completos, grupo étnico (si aplica), tipo de discapacidad (si corresponde), fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, dirección, teléfonos, correos electrónicos, estado civil, estrato socioeconómico, centro de inscripción, programa académico al que se postula, número de registro ICFES y puntaje obtenido. Además, será obligatorio adjuntar en formato PDF y en archivos separados, con un tamaño máximo de 350 KB cada uno, los siguientes documentos:



Fotocopia del diploma de bachiller.

Acta de grado.

Fotografía tamaño 3x4 tipo documento.

Certificado del examen de Estado ICFES.

Copia legible del documento de identidad.

Soporte de pertenencia a los grupos poblacionales priorizados, cuando corresponda.

La postulación deberá enviarse desde la misma dirección de correo electrónico registrada en los datos suministrados.



¿En qué consiste la Política de Gratuidad de la UNAD?

La Política de Gratuidad busca "reducir los obstáculos económicos que impiden el acceso a la educación superior, sino también fortalecer las oportunidades de desarrollo académico y personal de miles de estudiantes", se lee en el comunicado de la institución. A través de este beneficio, los estudiantes que cumplan con los lineamientos definidos pueden acceder a la matrícula sin costo en el número de créditos cubiertos por el programa, siempre que mantengan las condiciones exigidas durante cada periodo académico.

En el caso de la UNAD, el proceso de inscripción y matrícula de quienes cumplan los requisitos será adelantado por la Unidad de Registro y Control Académico. No obstante, la validación final y aprobación del beneficio estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional, entidad que verifica el cumplimiento de los criterios establecidos en el reglamento operativo de la política.

Es importante tener en cuenta que la asignación de cupos depende de los recursos transferidos por el Ministerio a la institución y que estos se otorgan en orden de llegada, bajo el principio de igualdad de oportunidades. En consecuencia, la institución explicó que enviar la postulación no garantiza el acceso automático al beneficio de la Política de Gratuidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co