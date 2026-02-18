En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar? Esto explica una experta

¿Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar? Esto explica una experta

La experta señala que este comportamiento es común en situaciones de evaluación, entrevistas laborales o conversaciones importantes. Pero, ¿cuál es la razón?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de feb, 2026
¿Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar?
¿Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar? -
Getty Images

En una conversación cara a cara, la mirada es uno de los elementos que más información transmite. No depende de palabras, no necesita sonido y no requiere explicaciones para comunicar un mensaje. La forma en que una persona sostiene o evita la mirada durante un diálogo suele decir más que cualquier gesto. Por este motivo, el análisis del contacto visual se ha convertido en un tema relevante en espacios laborales, sociales y personales.

La consultora internacional en imagen y coach en presencia ejecutiva, Claudia Merino, ha compartido con Noticias Caracol una interpretación directa y sencilla sobre lo que ocurre cuando una persona desvía la mirada mientras habla. Su explicación se centra en la relación entre contacto visual, seguridad personal y gestión de la comunicación frente a otros. A partir de su análisis, es posible entender mejor por qué muchas personas evitan la mirada y qué impacto genera este comportamiento durante una interacción uno a uno.

¿Por qué algunas personas desvían la mirada al hablar?

Según la explicación de Merino, cuando una persona desvía la mirada con frecuencia mientras conversa, transmite falta de seguridad en sí misma. Eso significa que quitar la mirada no es un gesto aislado, sino un reflejo de lo que ocurre internamente durante la interacción. En sus palabras, si alguien no logra sostener la mirada de su interlocutor, es porque se siente intimidado o intimidada durante el intercambio verbal.

Esto ocurre tanto en espacios laborales como personales. El contacto visual funciona como señal de presencia y enfoque. Cuando este contacto se interrumpe repetidamente, el mensaje que recibe la otra persona es claro: hay incomodidad o inseguridad en quien evita mirar. Esta interpretación es común en relaciones humanas porque la mirada ha funcionado históricamente como un canal para medir confianza y estabilidad emocional.

Merino aclara que no se trata de un juicio, sino de un patrón observable. Según su experiencia, las personas que quitan la mirada constantemente no lo hacen por desinterés, sino porque no tienen seguridad suficiente para sostener una conversación de manera frontal.

La intimidación como origen del desvío de mirada

La especialista destaca que la causa principal del desvío de mirada no es la falta de educación o desatención, sino la sensación de intimidación. Este comportamiento es más común de lo que parece. En situaciones de evaluación, entrevistas laborales, conversaciones tensas o momentos en los que se requiere expresar ideas importantes, el contacto visual puede resultar una carga emocional. El cuerpo reacciona de forma automática y evita la mirada para disminuir la presión que siente la persona. Según Merino, ese acto es una manifestación clara de falta de seguridad interna.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

