Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Capturan taxista en Bogotá por presunto ‘cambiazo’; habría sustraído más de 379 millones de pesos

Tras su captura en Bogotá, el hombre no aceptó los cargos y se le atribuye el presunto hurto de más de 379 millones de pesos a al menos 35 víctimas mediante ‘cambiazo’.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 18 de feb, 2026
Taxista
Habría sustraído más de 379 millones de pesos -
Archivo - Canva

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista de Bogotá señalado de haber utilizado un servicio de datáfono para presuntamente realizar la modalidad de fraude conocida como ‘cambiazo’ y apropiarse de productos financieros de, al menos, 35 víctimas.

Según el comunicado oficial, el implicado habría manipulado los dispositivos de pago para confundir a los usuarios, con el objetivo de quedarse con sus tarjetas bancarias y devolverles plásticos inservibles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la investigación, Naranjo Becerra habría aprovechado cualquier descuido de los pasajeros para retener la tarjeta original junto con la clave y los datos personales de sus propietarios. Posteriormente, se dirigía a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero. Con esta práctica ilícita, la Fiscalía señala que el presunto responsable habría logrado apropiarse de más de 379 millones de pesos.

La detención de Naranjo Becerra se llevó a cabo en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, durante una diligencia de registro y allanamiento. En el procedimiento fueron incautados dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Además, se le encontraron en sus prendas de vestir dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.

Tras la captura, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El procesado no aceptó los cargos, y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

¿Qué es el ‘cambiazo’ y cómo evitar caer en esta modalidad de fraude?

El ‘cambiazo’ es una modalidad de fraude mediante la cual los delincuentes buscan suplantar a la persona para apoderarse de sus cuentas bancarias. Generalmente, consiste en engañar a la víctima para que entregue su tarjeta, la cual es reemplazada por un plástico falso o clonada, permitiendo al estafador retirar dinero o realizar compras no autorizadas.

Esta maniobra puede presentarse en diversos lugares, como comercios, restaurantes, estaciones de servicio, cajeros automáticos e incluso dentro de entidades financieras, cuando personas malintencionadas buscan apropiarse de los datos de los clientes. Por ello, es fundamental extremar precauciones al momento de realizar transacciones.

Las entidades financieras recomiendan no aceptar ayuda de extraños para realizar operaciones con tarjetas o datáfonos, marcar el plástico, mantener siempre la tarjeta a la vista, revisar cuidadosamente el plástico antes y después de entregarlo y cambiar periódicamente las claves personales, evitando anotarlas en lugares inseguros. Asimismo, se aconseja cubrir el teclado al digitar la clave en cajeros automáticos y verificar que el chip de la tarjeta no presente anomalías.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

