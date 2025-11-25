En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Quiere estudiar un pregrado gratuito? UNAD lanzó inscripciones para primer semestre de 2026

¿Quiere estudiar un pregrado gratuito? UNAD lanzó inscripciones para primer semestre de 2026

Este proceso está dirigido tanto a nuevos aspirantes como a estudiantes antiguos que cumplan con los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
¿Quiere estudiar gratis un pregrado? UNAD lanzó inscripciones para primer semestre de 2026
La UNAD anunció el comienzo del proceso de inscripción para quienes deseen optar por el beneficio de gratuidad en la matrícula. -
Freepik/ UNAD

Publicidad

Publicidad

Publicidad