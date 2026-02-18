Anuncian cierre temporal del Parque Tayrona por razones de seguridad: cuándo reabrirá

El Gobierno Nacional anunció la suspensión temporal del ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona luego de una serie de hechos registrados en distintos sectores del área protegida que, según las autoridades, impiden asegurar condiciones adecuadas para visitantes, comunidades y personal institucional. El Parque Nacional Natural Tayrona "es uno de los territorios de mayor riqueza ambiental, cultural y espiritual del país, donde confluyen ecosistemas estratégicos y comunidades ancestrales".

Y la medida de cierre de este territorio quedó formalizada a través de la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 y fue adoptada de manera conjunta por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Defensa Nacional. Según el comunicado oficial, la decisión tiene carácter preventivo y estará vigente mientras se restablecen plenamente las condiciones de control y presencia institucional en la zona.

¿Por qué cerraron temporalmente el Parque Tayrona?

De acuerdo con la información entregada por las entidades, los hechos que motivaron el cierre comenzaron el 11 de febrero en el sector de Cañaveral, donde se desarrolló una intervención institucional orientada a hacer cumplir disposiciones relacionadas con ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del parque. Estas actuaciones también estuvieron vinculadas con procesos judiciales asociados al uso indebido de áreas consideradas de especial importancia ecológica.



Posteriormente, se difundieron en redes sociales mensajes que contenían amenazas directas contra funcionarios del parque. Las autoridades reportaron además actos de intimidación en los accesos al área protegida, en los que se habría impedido el ingreso del personal oficial y se les solicitó abstenerse de portar sus uniformes.



La situación se agravó el 16 de febrero, cuando desde primeras horas del día se registraron bloqueos en el ingreso por el sector de El Zaino y más tarde en otros puntos como Neguanje. En estos lugares también se reportaron cobros no autorizados a visitantes y el ingreso irregular de personas sin cumplir los requisitos establecidos para el acceso al parque.

Ante ese escenario, el personal de la entidad se retiró de algunos sectores por razones de seguridad. Según Parques Nacionales Naturales, "en estos puntos se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad, lo que obligó al retiro del personal y generó un escenario que impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida".



¿Cuándo volverá a abrir el Parque Tayrona?

Las autoridades indicaron que el cierre no tiene una fecha definida de finalización y que su levantamiento dependerá de la evaluación de las condiciones en el territorio. Mientras tanto, se adelantará un fortalecimiento de la presencia institucional mediante acciones coordinadas entre distintas entidades del orden nacional y regional.

En el comunicado se señaló que el objetivo principal es restablecer el control administrativo y operativo del parque antes de permitir nuevamente el ingreso de turistas. También se informó que se mantendrán abiertos espacios de diálogo con comunidades y actores locales, con el propósito de avanzar en acuerdos que contribuyan a disminuir tensiones y evitar nuevas situaciones que afecten el funcionamiento del área protegida.

Durante el tiempo que permanezca vigente la suspensión, no se permitirá el ingreso de visitantes por ninguno de los accesos oficiales. Las autoridades recomendaron a quienes tuvieran programados viajes a la zona mantenerse atentos a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización sobre la reapertura.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co