La sombra que persigue a un exfuncionario de Daniel Quintero

Juan Pablo Ramírez, uno de los hombres más cercanos del exalcalde Daniel Quintero, fue nombrado hace pocos días en un alto cargo de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.



El aterrizaje en ese cargo directivo genera una gran polémica por una serie de denuncias en su contra que están en investigación en la Fiscalía.

"Digamos que a nosotros eran los que nos estaban entregando la misión de pedir coimas, porque eso era pedir coimas". Quien dice estas palabras es Pilar Rodríguez, exdirectora de la Unidad de Niñez, que depende de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín. Ella es una de las principales testigos contra de Juan Pablo Ramírez.

“Nos citó el entonces secretario de Inclusión Social para los Derechos Humanos Juan Pablo Ramírez, nos sentamos. Apenas nos sentamos comienzan a pasar una carpeta, nos quitan los celulares y cierran la puerta”.

Ella narra que Juan Pablo Ramírez, quien también fue secretario de Seguridad Ciudadana y secretario de Gobierno de la Alcaldía de Quintero, hizo peticiones ilegales.



“Nos mandaban un cuadro. Como nosotros éramos directivos, porque todos los que fuimos éramos directivos, donde decía cuánto debíamos cobrarle a cada contratista por tener el contrato. No recuerdo los valores, pero había una escala dependiendo del grado de educación. Si era profesional, si era bachiller… Abajo había un número de cuenta de Bancolombia, un número de teléfono donde nos dijeron: a esta cuenta nos van a consignar ustedes y van a mandar el soporte a este teléfono. Y además el encargado de esto va a ser Juan Daniel Pulgarín, que estaba ahí. El encargado de recibir todo, también le copian a él lo que ustedes manden”.

Pulgarín a quien se refiere era subsecretario de grupos poblacionales de la Alcaldía.

“Como ustedes son directivos estamos calculando cuánto se les va a cobrar, cuánto deben consignar ahí del sueldo”, señala Pilar Rodríguez.

La reunión se prolongó por más de una hora. Y allí les habrían explicado para qué tenían que entregar un porcentaje de su sueldo y pedirles las coimas a los contratistas:

Pilar Rodríguez: Termina diciendo que esas donaciones tienen que ser para la campaña a la presidencia de Quintero.

Periodista: ¿Ellos les explicaron qué era esa fundación?

Pilar Rodríguez: No, sencillamente ustedes saben que la política necesita plata. Y como ustedes están acá, porque eso sí, todos estamos subidos en un barco. El que no vaya haciendo lo que nosotros decimos lo vamos tirando por la borda.



Ella nunca pagó y eso le terminó costando el puesto.



“Me hace pasar Juan Pablo y Juan Daniel a la oficina del secretario, de Juan Pablo. Y allá me dicen: bueno Pilar por orden directa de Daniel Quintero te tienes que ir, tienes que renunciar. En ese momento digo, pero qué pasó, técnicamente fallé hay algo mal hecho. No, no, tu trabajo es impecable. Pero es que tú no estás… te acuerdas cuando te dijimos en la reunión que el que no estaba en el barco… Digo, ah me estás tirando por la borda. Entonces, se rieron y dijeron pues sí, más o menos, esa es la idea. Tú no estás con nosotros, no has dado la plata. No te vemos participando en la política”.

El caso de Pilar Rodríguez no es el único. El abogado Juan David Giraldo representa a otros 20 denunciantes contra la alcaldía de Quintero:

“El anillo cercano de Daniel Quintero termina siendo, digamos, mensajeros directos para generar unos multiplicadores de acción. Les enseñan un panfleto, les dicen que personas desde bachilleres en adelante que estén vinculados con la administración tienen que hacer unos aportes sobre su salario quincenal o mensual y que esos aportes van a ser traídos a la bolsa de Daniel Quintero para ser presidente a través de unas fundaciones o ONG que ellos fueron creando para cada secretaría, subsecretaría, entidad de conglomerado empresarial de Medellín. Aquí no se escapaba nadie, aquí todos pagaban”, señaló el abogado.

Este caso lleva tres años en la Fiscalía en donde poco ha pasado a pesar de que en el expediente reposan varias evidencias que confirman parte del testimonio de Pilar Rodríguez.

Noticias Caracol accedió a los reportes bancarios de la cuenta donde Juan Pablo Ramírez habría ordenado consignar la plata. La cuenta aparece asociada a la fundación el Futuro se parece a Nosotros. Tan solo entre agosto y diciembre de 2021 hay más de 30 contratistas y funcionarios de la alcaldía de Medellín que hicieron consignaciones que iban desde los 50 mil hasta los casi 2 millones de pesos, como se observa en un documento de la Fiscalía.

En los reportes en poder de la Fiscalía aparecen más de diez directivos y jefes de secretarías haciendo aportes mediante transferencias bancarias o consignaciones.

En una transferencia, Jennifer Uribe, quien fue la secretaria de Salud de la alcaldía, envió 1.000.000 de pesos en septiembre 16 de 2021.

Sergio Andrés López, entonces director de Planeación de Medellín, transfirió 1.200.000 en septiembre 28 de 2021. López hoy es un asesor del despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Cristian Camilo Sánchez, quien era el gerente de Corregimientos de Medellín, entregó 600.000 pesos a la fundación el 21 de septiembre de 2021. Semanas después, fue nombrado director del Inder, una de las entidades que terminó con más investigaciones.

En el listado también aparecen personas vinculadas a la alcaldía mediante contratos de prestación de servicios que hicieron consignaciones a la fundación por rubros que van desde los 50.000 a los 200.000, tal como establecía el documento que se entregó en la reunión de los funcionarios con Juan Pablo Ramírez.

¿Qué dicen los involucrados?

Noticias Caracol buscó a todos involucrados en este caso, quienes no quisieron pronunciarse, incluyendo el exalcalde Daniel Quintero. El único que aceptó pronunciarse a través de sus abogados fue el exsecretario Juan Pablo Ramírez.

“Nosotros nos presentamos ante el fiscal, es más, el jueves pasado estuvimos allá solicitando el interrogatorio y dijo que efectivamente iba a escuchar a Juan Pablo dando las explicaciones pertinentes”, señaló el abogado defensor Juan Felipe Criollo.

Uno de los argumentos del abogado para desestimar las denuncias es que no es lógico que se hayan pedido dádivas a través de consignaciones bancarias.

“Si se está hablando de una presunta corrupción, como estamos al momento de hoy cuando que se habla de modelos de corrupción demasiado sofisticados, serían los únicos ignorantes o torpes en hacer un modelo de corrupción por cuenta bancaria, solicitando la trazabilidad por cuenta bancaria”, señaló.

Aunque reconocen que la reunión en la que estuvo Pilar Rodríguez y otros funcionarios sí existió y que se habló de la fundación, aseguran que Juan Pablo Ramírez no pidió dinero para hacer política.

“Cuando uno revisa las declaraciones, de manera enfática y categórica, los declarantes responden que el señor Juan Pablo Ramirez en esa reunión, y hablo en su nombre, no manifestó, ni siquiera sugirió de manera indirecta que se tratara de un tema de política, de participación en política o de aportes económicos para los políticos”, aseguró el abogado.

Los abogados afirman que es normal que funcionarios y contratistas hagan ese tipo de aportes:

“Lo cierto es que los aportes a las fundaciones por parte de los funcionarios y de los contratistas son perfectamente válidos, están permitidos por la Ley”, aseguró Miguel Medina, otro de los abogados que acompaña la defensa.

La defensa de Ramírez desestima que se pudiera pedir dinero para una futura campaña presidencial de Daniel Quintero, porque, según ellos, ni siquiera se sabía que iba a ser candidato.

“Juan Pablo era el secretario de Inclusión Social y si bien dio el espacio para que se hablara de la fundación, el tema de los pagos ya será una cuestión de ellos, partiendo de la base de que aquí de lo que se hablaba era de un apadrinamiento para jóvenes. Hablar de campañas al 2026 cuando ni siquiera se tenía para la fecha, en agosto 6 de 2021, ni siquiera se sabía quién iba a ser el candidato que se iba a presentar a las contiendas electorales”, aseguró Criollo.

Noticias Caracol se comunicó con el exalcalde Daniel Quintero quien dijo que no conocía muy bien el caso y sería irresponsable pronunciarse al respecto. En igual sentido se refirió el exsecretario Juan Daniel Pulgarín. También buscamos a otros de los exsecretarios mencionados y contratistas que consignaron dinero, pero ninguno respondió.