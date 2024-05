Los secretos de la fuga de alias Zeus y que compromete a varios miembros de la Policía

Una celda en Cúcuta fue la última donde estuvo detenido el mayor retirado del Ejército Juan Carlos Rodríguez, un exmilitar con un extenso prontuario criminal por narcotráfico, paramilitarismo y falsos positivos. Es conocido como alias Zeus.

Fue capturado el 10 de abril señalado de transportar un poderoso arsenal. A pesar de su largo dossier y su alta peligrosidad, Zeus estaba en una celda común en el comando de la Policía de Cúcuta. Y antes de que pudiera ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad en La Dorada, Caldas, se fugó en un vergonzoso escape.

Noticias Caracol revela en exclusiva los videos y los testimonios que muestran cómo se fraguó el escape de uno de los hombres más peligrosos de Colombia.

"La fuga se planeó cuando llegó un policía y le dijo al ‘comandante’ (Zeus) que estaba preso que si se podía fugar, que se fugara".

Este es parte del testimonio de un recluso ante la Justicia Penal Militar y Policial. Él estaba en la celda con alias Zeus a quien se refiere como "comandante" y lo señala de ser el cerebro y el financiador de la fuga: "El 'comandante' fue el que pagó todo eso. Tenía un almacén de armamento y él decía que si lo sacaban los iban a poner bellos, es decir, que con todos los ‘nicos’ pagos, que todo lo que se quieran comer y todo lo que se quieran comprar. Todo está pago".

Su declaración es una de las piezas claves, junto a las cámaras de seguridad, para dar con los cómplices de la fuga.

A las 10:44 de la noche del pasado 21 de abril empezó el plan de escape que quedó grabado por una cámara ubicada en la entrada a la celda en donde estaban Zeus y otros 50 detenidos.

El policía encargado de su custodia revisaba su celular mientras los internos miraban la pantalla de un viejo televisor.

De un momento a otro dos detenidos aparecieron detrás de una sábana arrastrando a un supuesto enfermo. Golpearon la celda para llamar la atención del policía que estaba en el lugar.

“El paisa hizo el ‘paro’ que estaba enfermo, pero no es así. El policía que estaba de custodio dijo que sí era verdad, que él lo veía mal y ahí fue a llamar al otro policía”, relató el testigo.

Un segundo policía llegó al sitio y se retiró rápidamente mientras el primer uniformado se quedó hablando con los presos y mirando al supuesto enfermo retorcerse en el suelo.

El segundo policía regresó con las llaves de la celda y se las pasó a su compañero que quitó con el pie unas cajas de comida, el televisor y empezó a abrir los dos candados. Cuando quitó los seguros, el detenido que estaba retorciéndose de dolor se abalanzó sobre el policía mientras los otros capturados salían en estampida.

En ese momento se fue la luz unos segundos pero la cámara siguió grabando la fuga. El primer policía quedó contra la pared detrás de la reja, detenido por el hombre que segundos antes estaba en el piso.

Según los testimonios, un hombre que iba en medio de la estampida cubriendo su cabeza con un trapo era Zeus. Mientras los presos salían, el policía se quedó parado entre la reja y la pared mirando la escena sin hacer nada.

23 de los 51 detenidos escaparon. Otros sencillamente se quedaron dentro de la celda. Algunos de los que salieron regresaron voluntariamente, entre ellos, uno que aparentemente estaba herido en la cabeza. El uniformado vuelve a cerrar la reja.

La cámara del parqueadero del comando de la Policía de Cúcuta muestra otra perspectiva de lo que ocurrió después..

Primero, se observa a un policía que sale corriendo de la zona de la celda. Detrás suyo salieron los detenidos por el parqueadero. La zona de celdas quedó a oscuras.

Zeus iba detrás del primer grupo corriendo al lado de la pared aún con un trapo en la cabeza como se observa en el video.

Algunos de los detenidos que inicialmente salieron en la estampida por esa zona decidieron regresar a la celda. Se observa salir del lugar al policía que abrió la reja y ya junto a sus compañeros recapturó a dos detenidos que quedaron rezagados.

La cámara exterior del comando de Policía muestra lo que ocurrió en la calle. Un policía entra por la reja exterior del parqueadero que está entreabierta, como se observa en una imagen.

Durante varios segundos, el uniformado permanece de pie al lado de la reja mirando hacia el interior de la zona de parqueaderos. Observó a los detenidos que venían corriendo hacia él. El policía salió corriendo y avisó a dos de sus compañeros que se encontraban en la entrada del comando.

Los detenidos atravesaron la reja que estaba abierta y corrieron en diferentes direcciones. En un momento, la estampida de fugados terminó tumbando la reja del parqueadero que incluso cayó sobre uno de los detenidos que quedó atrapado.

Varios presos pasaron por encima de la reja caída, entre ellos, Zeus que llevaba la toalla en su mano derecha.

Zeus corrió por la calle junto a otros prófugos y pasaron por el frente de la estación, mientras otros de los detenidos corrieron en el sentido contrario. Así relató el testigo este momento: "Ahí fue donde empezamos a salir todos, ahí sonaron unos disparos pero no supe quién lo hizo. Dicen que los policías pero yo pasé por el lado de los policías y no me soltaron ni uno. Cuando salí la reja de la entrada del parqueadero estaba tumbada".

En los videos se observa cómo uno de los policías intentó infructuosamente coger a uno de los presos que corría. Mientras los detenidos se pierden en las calles, uno de los presos se queda para quitar la reja que tiene atrapado a uno de sus compañeros.

Un policía desconcertado se quedó parado viendo pasar a los internos corriendo. Cinco de los detenidos que habían alcanzado la calle regresaron voluntariamente e ingresaron al parqueadero de las estación, incluido el que estaba atrapado por la reja.

A las 10:51 de la noche, tres minutos después de la fuga, se observan a varios policías caminando por la calle por donde escaparon los detenidos e inspeccionando la reja caída. Un minuto después se ven varias motos de la policía que comienzan la persecución.

Según la versión del testigo, Zeus fue quien hizo la coordinación del plan de fuga.

"El 'comandante' (Zeus) empezó a llamar para cuadrar el billete, para cuadrar los carros y las motos. Se cuadraron 20 motos, tres carros y no más. Cuando salieron todas las motos estaban ahí. Venían preparados con todos los juguetes, que son un chaleco antibalas, una pistola y un casco para cada parrillero que iban a subir. A cada uno el 'comandante' le pagó $10 millones de pesos".

Lo que inicialmente fue presentado como un gran operativo contra el tráfico de armas por parte de la Policía terminó convertido, solo dos semanas después, en una vergüenza para esa institución.

“Como director general de la Policía presento disculpas por lo ocurrido en la ciudad de Cúcuta, aquí ha habido una serie de errores que hacen parte de la investigación que adelanta el propio inspector de la Policía”, señaló el general William Salamanca el 24 de abril de 2024.

Por la recaptura de Zeus, la Policía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos. La importancia de este hombre incluso llevó a que el mismo presidente Gustavo Petro lo mencionara en la rueda prensa en la que denunció el robo de armamento de unidades del Ejército.

“Creo que alias Zeus es uno de los exponentes de este tipo de asociaciones para delinquir, no el único, este tipo de bandas delincuenciales deben ser desmanteladas cuanto antes, es una orden que se ha dado al interior de nuestra fuerza pública”, señaló el primer mandatario.

Siendo militar, Zeus trabajó para el cartel del norte del Valle, junto al capo Diego Montoya, alias Don Diego. Salió del Ejército del 2005 y fue capturado acusado de homicidio, desaparición forzada y tortura, entre otros graves delitos. En el 2021 recobró su libertad gracias a que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, en donde sus declaraciones han sido claves en contra de una decena de generales y oficiales vinculados a los falsos positivos y a narcotráfico.

El viernes 3 de mayo, desde la clandestinidad, Zeus hizo llegar una carta a la JEP con su versión de los hechos que no coincide para nada en lo que se ve en los videos.

"De repente una estampida humana desde el interior de la celda donde estaba recluido, todo se hizo caos, se estaban prendiendo algunos colchones. Realmente no sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon como en 5 oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida. La Policía ofrece 50 millones supuestamente para capturarme pero lo que realmente va a pasar es que me van a asesinar para que no declare en la JEP", señaló.

Las autoridades creen que Zeus huyó hacia Venezuela. Por su fuga, por ahora, van tres policías capturados por la Justicia Penal Militar y Policial, que avanza en las investigaciones con el apoyo de la Fiscalía Penal Militar y de la Dijín.

