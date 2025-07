Video: periodista muestra cruda realidad por el hambre y la guerra que sufren ella y miles en Gaza

La periodista Huda Egazi mostró cómo es un día para ella y la población en la Franja de Gaza, que describe como un “lugar del sufrimiento, el dolor, la muerte y el miedo”, pues aunque “estamos acostumbrados a no descansar bien, a sentir el lanzamiento y el sonido de estos misiles caer, aún no nos hemos acostumbrado a no sentir el miedo cada vez que escuchamos un misil caer”.

Sale de su casa “sin desayunar como la mayoría de la población. Desde que comenzó esta segunda fase de la hambruna intento reducir la única comida que tomo al día lo máximo posible. Y, por lo tanto, lo que he hecho esta mañana ha sido tomarme una taza de té verde sin azúcar, por supuesto, porque tampoco hay azúcar”, comenta.



La crisis sanitaria en Gaza

La reportera se adentra en uno de los cinco hospitales activos que quedan en la Franja, donde los profesionales trabajan “sin combustible, sin suministros médicos, sin medicina, sin personal médico. La aglomeración de pacientes en un hospital es muy grande, los heridos tienen que estar literalmente en el suelo y los médicos tienen que tratar los casos en el suelo porque no hay suficientes camillas y tampoco hay lugar para instalarles. Incluso tienen que hacer operaciones sin anestesia, sin analgésicos, a la luz de los móviles porque tampoco hay combustible”, relata.

Afirma que “lo que más está afectando en este momento a la población gazatí es la falta de comida y sobre todo los elevados casos de malnutrición que están comenzando a llegar en los hospitales”.



“No dormir con hambre”

Llega la noche a la Franja de Gaza, que para la periodista “y para muchos gazatíes es la hora del día más temida, sobre todo porque aumentan los ataques por parte del ejército de Israel; pero a la vez es la hora más deseada del día, primeramente porque es el fin de un día totalmente lleno de dificultades, de cansancio y obstáculos, y es la hora del día en donde la mayoría de los gazatíes comen para no dormir con hambre”.

“Yo, al igual que el resto de la población, intentamos atrasar la comida hasta el final del día para comer y luego dormir con el estómago lleno y no dormir con el estómago vacío”, comenta. (Lea también: La vida en Gaza: morir de hambre o morir en busca de alimento mientras siguen bombardeos de Israel)

En una tienda de campaña comen cinco niños, que mientras duermen toleran que a su reducido espacio ingresen perros y ratas.

Termina el día para la periodista Egazi, quien por fin puede quitarse el chaleco antibalas que usa durante su jornada laboral. Su único deseo, dice, “es que se acabe también esta guerra genocida”.

