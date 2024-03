Nicolás Petro ante investigación que lo asocia con Lost Prevention: “Esa fuente no formal no existe”

Nicolás Petro y el abogado de la empresa de seguridad Lost Prevention cuestionaron este lunes la investigación de la Fiscalía que indaga presuntas falsedades para entorpecer el caso que avanza contra el hijo del presidente de la República por enriquecimiento ilícito.



En las últimas horas, dos investigaciones de la Fiscalía provocaron una tormenta política y judicial.

La primera vinculó al temible clan Daza de la costa con una empresa de seguridad llamada Lost Prevention. Así lo afirma el ente investigador en el siguiente informe judicial: "Uno de sus dueños presuntamente ha dispuesto de los sistemas y esquemas de seguridad para proteger a los integrantes de la estructura criminal".

En esta investigación, la Fiscalía señala además que, "a través de la empresa de seguridad, la organización trafica y adquiere armas de fuego para los grupos identificados como Los Conquistadores de la Sierra y el clan de Los Vega".

Al menos cuatro integrantes del clan de Los Vega tuvieron relación la empresa de seguridad Lost Prevention como se evidencia en actas, carnets y documentos en poder de las autoridades.

Publicidad

Ángel Carrillo, quien afirma ser abogado de la firma y es familiar de los directivos, aseguró que los Vega Daza hicieron parte de esa compañía en el 2015 posteriormente fueron desvinculados.

“En el año 2015 hubo un problema en la ciudad sobre unas personas normales, personas conocidas en la sociedad son ningún problema jurídico y solicitaron los servicios de escoltas ante la empresa Lost Prevention. Y la empresa Lost Prevention... en ese momento no había un problema ni social ni jurídico con esas personas, posteriormente se presentó un problema en esa oportunidad y la empresa se dio cuenta de la situación e inmediatamente canceló todos los servicios… Para el 2015, la empresa contrató a la señora, a la señora no recuerdo cuál es el nombre, y tuvieron un incidente social inmediatamente nos dimos cuenta se cortó esa situación, si no estoy mal en el 2016. Pero la empresa nunca ha tenido la voluntad de armar, como están diciendo, porque esas armas no son de la empresa, son del Estado. El señor Salazar es independiente de cualquier situación, este señor no tiene que ver con mi familia ni con nadie. Ustedes están hablando de algo que tiene que investigar la Fiscalía, no ustedes”, dijo Carrillo.

Publicidad

Según el abogado, la empresa no tiene ningún problema legal.

“La empresa no tiene nada qué ocultar ni mucho menos mi familia, nosotros somos gente de bien que trabajamos y damos empleo, en este momento estamos escondidos porque están aprovechando para chantajear y extorsionar”, aseguró.

Aunque el abogado sostiene que la empresa no tiene ninguna investigación en la Fiscalía, la realidad es que unos documentos demuestran que el proceso que vinculó a la empresa con grupos criminales continúa activo en la Fiscalía.

La empresa de seguridad también aparece mencionada en otro expediente que investiga la Fiscalía desde el año pasado y está relacionado al caso por el presunto enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

Una fuente reservada que colabora en la investigación aseguró que Lost Prevention y su representante legal, Lilian López, estarían comprometidos con falsedades que involucran al hijo del presidente.

"La relación que existe entre esa empresa, esa señora y Nicolás Petro con la investigación es que a través de esa empresa están creando documentos falsos letras y registros y todo lo que se pueda para que Nicolás pueda justificar el ingreso y la procedencia del dinero que la exesposa dijo que recibió. Sé que están firmando pagarés y que ese dinero se registraría en la empresa como préstamos y aportes a campañas", sostuvo.

Publicidad

Abogados del Nicolás Petro consultados por Noticias Caracol no quisieron referirse al tema en cámaras, pero aseguraron que hasta ahora la Fiscalía no les ha permitido tener acceso a la identidad de la fuente que entregó la información y, por lo tanto, para Nicolás Petro y su defensa, la fuente no existe.

"Mis abogados defensores han solicitado por distintos medios, incluso, a través de una acción de tutela. Todo indica que esta fuente no formal no existe”, dijo Nicolás Petro.

El testimonio de la fuente que hace parte del expediente deja en evidencia que se trata de un testigo de primera mano que presenció varias reuniones entre los investigados del caso, entre ellos, Lilian López, la representante legal de Lost Prevention. Ella, por su parte, lo negó en la Fiscalía.

“En primer lugar, no conozco al señor Nicolás Petro y nadie ha llegado a la gerencia de la empresa ni me ha llegado a título de representante legal ni a título personal a decirme que colabore con una persona que ni siquiera conozco. Estoy presta siempre al llamado de ustedes porque realmente no sé por qué mencionaron a la empresa, siempre a la empresa, no debería decirlo aquí, pero siempre ha sido objeto, o sea, que la vinculan en cosas que no está. No entiendo por qué... en todo lo coloquialmente se dice, en todos los aguaceros bañan a Lost Prevention, nunca he estado inmersa en nada de esto”, afirmó López el 7 septiembre de 2023.

Publicidad

La defensa de Nicolás Petro insiste en afirmar que él no tiene relación con esa organización criminal y su vinculación a este caso lo hace temer por su vida.

La realidad es que las dos investigaciones están vigentes y en desarrollo. No menos cierto es que las vendettas mafiosas entre el clan Vega Daza y sus rivales han dejado decenas de muertes en Barranquilla en los últimos años. Entre ellos, los principales implicados y testigos.