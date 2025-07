Fuerzas Militares desmienten acusaciones de presuntos vínculos con grupos armados

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el Almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, se pronunció frente a las graves acusaciones de presuntos vínculos y favorecimientos a grupos armados ilegales. Las declaraciones del Almirante Cubides se producen en un contexto de creciente tensión, luego de que el ELN (Ejército de Liberación Nacional) emitiera un comunicado señalando supuestas conexiones entre la institución militar y estas organizaciones criminales.



Acusaciones del grupo armado es un argumento "totalmente falso"

El uniformado señaló que los alegatos por parte del grupo armado corresponden a acusaciones falsas que tienen el propósito de manipular a la ciudadanía por ello, resaltó que el objetivo de la institución es servir bajo los parámetros legales. "De forma frecuente los grupos armados al margen de la ley han querido posicionar un mensaje de que existen acuerdos entre las autoridades militares y los grupos a la margen de la ley, igualmente de existe connivencia en algunas regiones del país y eso es totalmente falso. Este grupo está usando a los medios de comunicación para mandar esos mensajes y lo que queremos es que la comunidad no caigan en esa trampa, en ese mensaje", expresó.

Manifestó que los señalamientos no tienen argumento y agregó: "Somos unas fuerzas militares comprometidas con la legalidad, la transparencia, pero sobre todo con la Constitución y las leyes, con unos principios y valores que nos llevan a ser unas fuerzas que estamos entregadas a servir y obviamente a no tener ningún vínculo con esos grupos armados al margen de la ley".

Y es que tales acusaciones hechas por el ELN tendrían origen por presuntamente favorecer a su adversarios, es decir, otro grupo armado, lo que el uniformado rechazó contundentemente. "No existe ninguna conexión, ningún acuerdo, ninguna convivencia (...). Nosotros no tenemos ningún vínculo en ningún espacio del territorio colombiano que sea de ese nivel". Es de recordar que dichas declaraciones se presentan en el tercer constreñimiento armado a lo largo del año en el departamento del Chocó.



En el departamento del Chocó se vive una compleja situación

El almirante refirió que el departamento del Chocó es un caso particularmente complejo debido a diversos factores. Según explicó la geografía intrincada de la región, la limitada presencia estatal en algunas zonas y la proliferación de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, crean un espacio para la actividad de los grupos armados. Los llamados "paros armados" del ELN en esta zona fueron descritos como una estrategia para infundir miedo y proyectar un poder que en realidad no poseen, todo con el fin de desviar la presión militar de sus operaciones criminales.

"En esos mal llamados paros armados no ha habido ninguna afectación a la población. Ellos no combaten, ellos no hacen frente a la presencia de las fuerzas militares, así que es una forma de mostrar poder donde no lo hay".



Fuerte golpe al ELN

Por otra parte, Cubides relató como fue la operación militar llevada a cabo el pasado 20 de julio en Lloró, por la cual se cree que el ELN ha tenido retaliaciones y dijo las acusaciones mencionadas anteriormente. Según dijo, en el operativo lograron ingresar a un campamento del grupo armado y en este incautaron considerable cantidad de equipos, armamento, munición y material de intendencia. Además, encontraron una estación de radio que transmitía mensajes falsos. En adición, lograron la captura de dos sujetos lo que representó un golpe significativo para el ELN.

"Eso es lo que quiero demostrar que hay una permanente ofensiva en la Fuerza Militar, que estamos llegando hasta estos sectores y esto no les gusta y les duele y lo que buscan entonces es desvirtuar la legitimidad de las Fuerzas Militares con esta clase de comentarios", reiteró el Almirante.

Pide a la población tener confianza en las Fuerzas Militares y denunciar hechos delictivos

Como se ha podido evidenciar, ante las amenazas de los grupos armados la población opta por confinarse en sus hogares por miedo a que atenten contra su bienestar, esto incluso pese a la presencia de las autoridades en las zonas. Al respecto, el uniformado hizo un llamado a la ciudadanía para que "confíen en la institucionalidad", pues de acuerdo a lo que dijo tienen presencia en el ámbito, fluvial, terrestre, costero y aéreo para "garantizar la seguridad". De igual manera, reiteró que es necesario que la ciudadanía reporte la presencia de tales grupos para que ellos como autoridad puedan actuar.

Igualmente, ante las acusaciones que desmintió, indicó que la comunidad tiene la opción de denunciar cualquier sospecha de irregularidades o actos de corrupción por parte de miembros de la institución, utilizando la línea anticorrupción 157 o presentando sus quejas ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación.



¿Por qué es complicado combatir al ELN en el Chocó?

El combate contra el ELN en Chocó representa un reto formidable para las Fuerzas Militares conforme a lo que dijo, esto a causa de la geografía extremadamente agreste y tupida de la región, que incluye la compleja serranía del Baudó, selvas profundas, y ríos caudalosos, haciendo que la movilidad terrestre sea muy limitada y se dependa en gran medida de los corredores fluviales y aéreos. Esta complicada topografía permitiría que el ELN se arraigue en la espesura del territorio, utilizando la densa vegetación y los accidentes geográficos como fortificaciones naturales y rutas seguras para sus actividades ilícitas.



Aunque hay espacios para diálogos de paz no hay voluntad por parte de los grupos armados

En cuanto a los diálogos de paz, el Almirante Cubides reiteró el apoyo de las Fuerzas Militares a las políticas de paz del gobierno. Informó que la institución brinda acompañamiento técnico a la oficina del Alto Comisionado para la Paz a través del Comando Conjunto de Transición para la Paz. Equipos de observadores militares y de apoyo técnico asesoran las mesas de paz, asegurando que los acuerdos alcanzados se ajusten a los marcos de la legalidad y la constitucionalidad.

No obstante, expresó preocupación por la aparente falta de voluntad de paz por parte de los grupos armados. "Los grupos deberían tener más mucha más voluntad para que esos acuerdos sean mucho más rápidos porque el tiempo se está acabando y lo que queremos es que la paz se consolide".

