Tragedia en parque acuático de Estados Unidos: niño de nueve años falleció en una atracción

Una niño de 9 años perdió la vida el pasado jueves, 24 de julio, en un trágico incidente ocurrido en la piscina de olas 'The Shore' del parque acuático Hersheypark ubicado en Pensilvania, Estados Unidos. De acuerdo con las primeras versiones, el menor fue visto en apuros por los socorristas, quienes activaron de inmediato los protocolos de emergencia en un esfuerzo desesperado por salvarle la vida.

Según el comunicado oficial de Hershey Entertainment & Resorts, la empresa propietaria del parque, citado por la cadena Fox News, los equipos de salvavidas y el personal médico del parque intervinieron rápidamente. "Desde el momento en que nuestro equipo de socorristas se percató de que un niño estaba en apuros, procedió a su rescate inmediato, al que siguieron esfuerzos continuos y coordinados de salvamento".

Medios internacionales señalaron que el pequeño fue trasladado al Centro Médico Milton S. Hershey. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, fue declarado muerto. El CEO del parque, John Lawn, extendió en el comunicado un mensaje de solidaridad con la familia de la víctima. "Se nos rompe el corazón por este niño y por su familia (...). Les damos nuestro más sentido pésame por su pérdida".

En adición, el funcionario resaltó que para la compañía es de suma importancia el bienestar y la seguridad de sus visitantes y por ello investigarán a fondo la situación.



La atracción donde se desencadenó la tragedia

Los medios locales resaltan que el hecho se dio en la atracción conocida como 'The Shore', la cual es una enorme piscina de olas que tiene capacidad para albergar cerca 378,000 galones de agua, además de una profundidad máxima de seis pies. Se presume que en el momento en que ocurrió el hecho estaban asignados 10 socorristas en dicha zona, los cuales contaban con una formación exhaustiva en rescate acuático en aguas profundas, soporte vital, uso de desfibrilador externo automático (DEA), oxígeno suplementario, primeros auxilios, entre otros.

Por otra parte, en el sitio web de Hersheypark se especifica que para entrar en la atracción mencionada las personas con una altura igual o inferior a 1.20 metros deben hacer uso del chaleco salvavidas. Hasta el momento se desconoce si la víctima lo llevaba puesto o no.



Investigan las posibles causas del fallecimiento

Las autoridades aún se encuentran investigando los móviles detrás del hecho para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el deceso del menor. Declaraciones de la Policía de Derry, citadas por abc27, explican que en el marco de la investigación se tendrán en cuenta testimonios de personas que presenciaron la escena, reportes de la oficina del forense del condado de Dauphin y grabaciones del circuito cerrado de televisión del establecimiento.

Como medida de precaución y para facilitar las pesquisas, la atracción permanece cerrada al público desde el viernes y no se ha confirmado la fecha exacta de su reapertura. Algunas versiones no oficiales presumen que la causa de muerte podría estar relacionada a un problema de salud como convulsiones, más no a un caso de ahogamiento, pero esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

