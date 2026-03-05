En vivo
Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Esto se sabe de los soldados judicializados por matar violentamente a un cachorro en Buenaventura

Esto se sabe de los soldados judicializados por matar violentamente a un cachorro en Buenaventura

Los uniformados fueron capturados tras difundirse un video donde se evidenciaba el atroz ataque contra un cachorro recién nacido en las instalaciones de un puesto militar.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 5 de mar, 2026
Soldados judicializados
Soldados judicializados por el grave caso de maltrato animal. -
Foto: Fiscalía General de la Nación

En una acción coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura y judicialización de tres soldados presuntamente implicados en la muerte violenta de un cachorro canino de pocos días de edad. Los hechos, que han causado rechazo generalizado, ocurrieron el pasado 5 de febrero en un Puesto Avanzado de Infantería de Marina (PAIM), situado en las cercanías del aeropuerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

El caso fue liderado por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), unidad de la Fiscalía encargada de investigar los delitos contra la integridad de los seres sintientes. Las investigaciones preliminares indican que el canino, un ejemplar recién nacido, fue hallado por los militares entre la vegetación del lugar.

De acuerdo con el material probatorio recolectado por el ente investigador, la agresión fue concertada por los tres procesados, identificados como Abel José Meza Gómez, Jorge Luis Benavides Alvear y John Sebastián Fajardo Padilla. Los detalles de la investigación sugieren que Meza Gómez habría inmovilizado al animal por la fuerza para proceder con la agresión, mientras que Fajardo Padilla presuntamente utilizó un machete para causarle la muerte al canino.

La evidencia digital

Un aspecto fundamental en la investigación fue el hallazgo de un registro audiovisual del ataque. Según las autoridades, Benavides Alvear fue quien grabó la tortura y posterior muerte del animal. Lejos de impedir el acto, el uniformado difundió el contenido a través de grupos de mensajería instantánea, lo que permitió a las autoridades recopilar pruebas determinantes para la judicialización.

Tras su captura en un operativo conjunto, los tres soldados fueron puestos a disposición de un juez penal de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación les imputó el cargo de muerte animal agravada.

Durante la diligencia judicial, se determinó el estatus procesal de los implicados:

  • John Sebastián Fajardo Padilla: aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y continúa vinculado al proceso penal.
  • Abel José Meza Gómez y Jorge Luis Benavides Alvear: recibieron, por decisión del juez, medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación.

La Fiscalía precisó que la información divulgada responde a los hechos investigados bajo los preceptos de transparencia institucional. Asimismo, el ente acusador recordó que, mientras la autoridad judicial competente no dicte una sentencia condenatoria en firme, los procesados se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 70 de la Ley 906 de 2004.

Este caso reafirma la labor del grupo GELMA en la persecución de delitos contra el maltrato animal, incluso cuando los perpetradores pertenecen a la fuerza pública, garantizando que este tipo de actos de sevicia no queden en la impunidad.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

