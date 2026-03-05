Menor sospechoso de crimen de hermanas en Barranquilla habría pertenecido a disidencias de las Farc

En Barranquilla, las autoridades han revelando nuevos detalles de una de las personas vinculadas en el crimen de dos hermanas menores de edad cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados enterrados en una zona boscosa del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Las jóvenes habían desaparecido el pasado 17 de febrero y sus cuerpos fueron hallados el 28 del mismo mes.

La madre de las dos jóvenes asesinadas le dijo a este medio que tras su desaparición recibió amenazas y extorsiones para que regresaran con vida. "Se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval (...) Cuando yo quise llamarlas, ya el teléfono estaba apagado. Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas... me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10. Yo denuncié eso en el Gaula enseguida, con la esperanza de que mis hijas aparecieran, pero nunca aparecieron".



¿Qué se sabe del menor de edad aprehendido, sospechoso en crimen de hermanas en Barranquilla?

La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra oficializando la aprehensión de un adolescente de 17 años, quien está vinculado al doble asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, respectivamente. Se trata de un menor de edad conocido con el alias de "El mono". Se conoció que este joven habría estado vinculado al frente 36 de las disidencias de la Farc bajo el mando de alias Calarcá.



Esto es una información que está en investigación en estos momentos por parte de las autoridades. El joven se habría desvinculado del grupo armado ilegal en el año 2025 tras resultar herido en enfrentamientos contra el Ejército Nacional en el departamento de Antioquia. Fue entregado en ese entonces a disposición de las autoridades administrativas en Medellín, pero ahora apareció nuevamente aquí en la ciudad de Barranquilla vinculado a este crimen.

Con estas son ya dos las personas que están bajo custodia de las autoridades, uno capturado y el otro aprehendido, por el doble crimen de las hermanas Hernández Noriega. Los dos detenidos en el caso sufrieron un accidente de tránsito en días pasados en el municipio de Puerto Colombia cuando, al parecer, participaban de los llamados "piques ilegales". (Le puede interesar: La hipótesis preliminar que tienen autoridades sobre crimen de hermanas Hernández en Barranquilla).

"Un adolescente, reitero, se encuentra cumpliendo sus procesos de recuperación y aparte de eso ya la investigación pertinente en el marco de toda la legalidad para los adolescentes que cometen, al parecer, estos hechos (...) En su momento manifestó que había hecho parte de un grupo de estos armados ilegales. Sin embargo, pues se está verificando porque es un tema de de verificar y comprobar", explicó el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en declaraciones a medios.



¿Qué se sabe del sospechoso capturado?

Por su parte, el joven de 19 años que fue presentado ayer por las autoridades y que había sido capturado es conocido con el alias de "Tata", fue presentado en audiencia en horas de la noche y un juez legalizó su captura. El general Miguel Camelo Sánchez dijo que el sospechoso capturado registra anotaciones por varios delitos, como el porte ilegal de armas de fuego y presenta una captura en julio del año 2025. Según la Policía, los dos sospechosos revelaron lo que les había pasado a las dos menores de edad.

Por ahora continúan las líneas investigativas para determinar por qué fueron asesinadas las dos hermanas menores de edad. "Estaría presuntamente relacionado con confrontaciones entre estructuras delincuenciales. Estamos verificando exactamente las situaciones de tiempo, modo y lugar de esta información", agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los cuerpos de las víctimas permanecen en Medicina Legal, donde avanza la labor de identificación plena para ser entregados a sus familiares.