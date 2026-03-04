La hipótesis preliminar que tienen autoridades sobre crimen de hermanas Hernández en Barranquilla

Siguen los ecos del terrible homicidio de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17. Dos personas han sido capturadas por este crimen y fueron identificados con los alias de Tata y Fabián. Uno de ellos tiene 19 años y el otro sería un adolescente de 17 años. Por su parte, los investigadores ya tienen un hipótesis del crimen, la cual se desprendería de la detención de los implicados.



Así capturaron a dos sospechosos del crimen de hermanas Hernández en Barranquilla

De acuerdo con las autoridades, la detención de estas dos personas se dio en medio de un accidente de tránsito cuando ellas practicaban piques ilegales en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

A los dos señalados del delito ya les venían siguiendo la pista, pues a través de los equipos de georeferenciación les llegaron a la clínica y, al parecer, los implicados dieron valiosa información con la que los investigadores intentarán esclarecer lo sucedido con las dos menores de edad.



El prontuario criminal de joven capturado por crimen de hermanas Hernández en Barranquilla

Según la Policía, el joven de 19 años tiene ya un prontuario criminal. “Registra anotaciones por el delito de porte de armas de fuego y fue capturado el 16 de julio del año pasado. Estos hechos o esta captura está relacionada con los lamentables hechos, en los cuales se reportó la desaparición y posterior homicidio de dos adolescentes, una de 14 años y otra de 17”, indicó el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía de Barranquilla.

La mamá de las menores asesinadas había denunciado ante el Gaula que, tras la desaparición de sus hijas, a ella la estuvieron extorsionando por celular, pidiéndole dinero para respetar la vida de las menores. Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas... me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10. Yo denuncié eso en el Gaula enseguida, con la esperanza de que mis hijas aparecieran, pero nunca aparecieron", dijo la madre de las menores de edad en diálogo para Noticias Caracol.



Las autoridades interceptaron las líneas telefónicas y las ubicaron en una clínica de Barranquilla, en donde se encontraban los implicados tras sufrir el accidente de tránsito.



Detenidos por crimen de hermanas Hernández habrían dicho qué les pasó a las menores

Además, según la Policía, los jóvenes revelaron lo que les había pasado a las hermanas Hernández. “Se ubican dos sujetos que sufrieron un accidente de tránsito, que habían sido recluidos ahí en ese hospital”, sostuvo el comandante.



El adolescente vinculado está en proceso de judicialización. Las autoridades ofrecieron una recompensa para capturar a los otros presuntos implicados en este doble homicidio.



Recompensa por autores del crimen de hermanas Hernández en Barranquilla

El jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay, habló ante medios de comunicación sobre el operativo que dio con la detención de los dos señalados implicados y ofreció una millonaria suma de dinero por información que permita dar con los demás responsables de estos hechos. “Esta investigación se desarrolló con base en análisis técnico que ha facilitado los equipos que desde el año pasado hemos venido dotando para poder desarrollar de manera adecuada la investigación criminal”.

Agregó el funcionario que, “en aras de aportar desde la misionalidad y desde el aspecto en lo que nosotros como ente territorial podemos aportar, aparte de todo lo que es el fortalecimiento de capacidades, hacemos un aporte de hasta 20 millones de pesos para todos aquellos ciudadanos, que puedan facilitar información que nos permitan la captura de la o las personas que participaron con los capturados y aprehendidos en este hecho donde lamentablemente dos menores pierden la vida en el municipio de Malambo, guardando relación y estricta relación con el distrito de Barranquilla”.

Finalmente, sobre la hipótesis que tienen los investigadores frente al crimen, el comandante de la Policía de Barranquilla señaló que este crimen “estaría presuntamente relacionado con confrontaciones entre estructuras delincuenciales. Estamos verificando exactamente las circunstancias de tiempo modo y lugar de esta información”.

Los cuerpos de las víctimas permanecen en Medicina Legal a la espera de que puedan ser entregados a sus familiares.

