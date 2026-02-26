Fiscalía acusa formalmente a alias Chipi por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: ¿qué sigue?

Este 26 de febrero se conoció que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en el magnicidio del ex senador y ex precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, de Bogotá.

Según detalló el ente judicial, Arteaga es señalado de articular el plan y definir los roles que tendría cada uno de los implicados en el atentado en contra del político. “ Para esto presuntamente coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad”, indicó la Fiscalía con base en el acervo probatorio acumulado en el proceso.

NOTICIA EN DESARROLLO