Hijo de Diomedes Díaz es imputado de secuestro y tortura por la Fiscalía

Luis Mariano Díaz González, hijo del cantante Diomedes Díaz, compareció en esta primera semana de julio en una audiencia de imputación de cargos después de haber sido capturado junto a otras cinco personas con una orden judicial en mano por parte de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de secuestro simple, secuestro agravado y tortura. En este mismo proceso fueron judicializados los otros cinco capturados, que harían parte de una red de préstamos informales, conocidos como “gota a gota”.



Los seis procesados, según la investigación, estarían involucrados en la retención ilegal y agresiones contra uno de sus propios cobradores. Y es que este hombre habría sido señalado por la red de haber perdido entre 15 a 30 millones de pesos que supuestamente pertenecían a la empresa Soluciones Mano a Mano. Los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla. Allí, los señalados habrían puesto en marcha un plan para secuestrar a un hombre identificado como Carlos Alfredo Mejía Vargas.

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Según la Fiscalía, varios de los implicados llegaron en motocicletas hasta la residencia de la víctima, la intimidaron frente a sus familiares y la obligaron a subir a uno de los vehículos. Después, habría sido trasladada a un inmueble en el barrio La Granja, en Soledad, donde permaneció retenida durante varias horas. “La víctima fue trasladada contra su voluntad hacia un lugar determinado por la organización, donde permaneció privada de la libertad bajo el dominio permanente de sus captores”, señaló el fiscal.

La Fiscalía aseguró que, mientras Mejía Vargas permanecía retenido, los presuntos responsables se comunicaron con sus familiares para exigir inicialmente 15 millones de pesos a cambio de su liberación. De acuerdo con el relato del ente investigador, al enterarse de que la familia no contaba con ese dinero, habrían planteado la entrega de una vivienda como forma de pago. “Mantuvieron las amenazas de causar daño a la víctima y a sus familiares en caso de no acceder a sus exigencias”, afirmó Restrepo.



El ente acusador también expuso que, durante el cautiverio, la víctima habría sido sometida a varias agresiones físicas. Según la Fiscalía, fue golpeada con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes, además de sufrir heridas con arma cortopunzante y amenazas constantes de muerte.



Sobre la participación de Luis Mariano Díaz, la Fiscalía sostuvo que el procesado llegó al lugar donde la víctima permanecía retenida y que, presuntamente, dirigió parte de las agresiones. En palabras del fiscal, Díaz “acudió al lugar donde la víctima permanecía retenida, asumió personalmente el mando de la sesión de agresiones, golpeó a la víctima con la cacha de una pistola y continuó interrogándola sobre el dinero”.

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Además, el ente acusador aseguró que el hijo de Diomedes Díaz habría autorizado y respaldado las exigencias económicas posteriores, y que habría tenido “dominio funcional del hecho desde la dirección y además ejecución material parcial de la tortura”.

La eventual aceptación de cargos y la decisión sobre una medida de aseguramiento privativa de la libertad serán resueltas en la tarde de este viernes.

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María Paula Rodríguez Rozo

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