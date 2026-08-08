“Me siento maltratada y humillada”: video de Epa Colombia minutos antes de traslado a Ibagué

El traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, hacia la cárcel de mujeres de Ibagué, en el Tolima, fue una de las primeras decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, quien inició su mandato con una serie de operativos destinados a retomar el control estatal en las prisiones.

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La influenciadora, que cumple una condena de 63 meses y 15 días por actos de vandalismo contra TransMilenio cometidos en 2019, se encontraba anteriormente en la Escuela de Carabineros después de haber pasado por la cárcel El Buen Pastor.

Tras conocerse su traslado, se publicó un mensaje en la cuenta de Instagram de Barrera —presuntamente administrada por su pareja— en el que describió la situación como un "día difícil" que "pesa en el alma". En su comunicado, pidió fortaleza y protección, asegurando que confía en que la verdad encontrará su camino.



Noticias Caracol conoció un video minutos antes del traslado de Epa Colombia a la cárcel de mujeres de Ibagué. En las imágenes, la joven viste ropa deportiva color naranja y negra, aludiendo que hay una “persecución” diaria en su contra. Manifestó que está siendo “minimizada, discriminada y humillada”.



Su defensa -liderada por la abogada Wendy Herrera- buscó obtener beneficios como la detención domiciliaria o la extinción de la pena; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena en enero de este año, negando cualquier beneficio de justicia restaurativa.

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Actualmente, su equipo legal busca una conciliación directa con TransMilenio como última instancia para que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas acceda a su libertad. El caso de Epa Colombia, aunque mediático, es solo una pieza dentro de un traslado masivo de 117 reclusos de alta peligrosidad ordenado por la administración de De la Espriella. De hecho, en las últimas semanas se investigaban presuntos beneficios que tenía en la Escuela de Carabineros.

Los traslados ordenados por De la Espriella

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Según el Gobierno, estos movimientos responden a la necesidad de desmantelar estructuras criminales que seguían operando desde las cárceles, especialmente tras el escándalo de una "parranda vallenata" ocurrida en la cárcel de Itagüí. El presidente De la Espriella ha sido contundente en sus declaraciones, afirmando que en la "era del Tigre" habrá "mano de hierro" y no se permitirá que los delincuentes sigan extorsionando o delinquiendo desde sus lugares de reclusión..

Entre los criminales de alto perfil que fueron removidos de sus zonas de influencia se encuentran cabecillas históricos de organizaciones como la "Oficina de Envigado". Destacan alias Douglas, jefe de "La Terraza"; Freyner Ramírez García (alias Carlos Pesebre), jefe de "Los Pesebreros"; y Juan Carlos Mesa (alias Tom), jefe de "Los Chatas", condenado por concierto para delinquir y tráfico de armas. Estos jefes delictivos han sido redistribuidos en centros penitenciarios de Palmira, Girón, Valledupar y La Dorada, buscando romper sus nexos con el exterior.

Además de los capos del narcotráfico y la extorsión, el operativo incluyó a otras figuras de relevancia judicial, como Margaret Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

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